2024/2 Buzağı destekleme ödemeleri için merakla beklenen süreç başladı. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hesaplara yatırdığı buzağı destekleme ödemeleri için takvim belli oldu. Peki, 2024/2 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.
Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılmasına dair beklenti oluşru. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,
Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.
BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.