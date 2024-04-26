"Seçim paraları ne zaman, hangi tarihte ödenecek 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? gündemde yer almaya devam ediyor. 31 Mart sandık görevlisi ücretleri , memur maaşı katsayı oranlarına göre belirleniyor. 2023 yılında görev alanlara sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti. Sandık görevlisi parası ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Peki Seçim paraları ne zaman, hangi tarihte ödenecek 2024? YSK sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri açıklandı mı?