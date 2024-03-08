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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 8 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz saati

Cuma namazı, her hafta öğle saatinde kılınır. Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatler her hafta farklılık gösterir. Sizler için bugünkü namaz saatlerini derledik.Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 8 Mart Cuma 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

09:17 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 10:35 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı
Cuma namazı

Cuma günü öğle vakti cuma namazını kılmak için camiye gidecek olanlar bulundukları bölgede cuma namazı vakitlerini merak ediyor. Diyanet namaz vakitlerine göre 8 Mart 2024 il il cuma namazı vakitleri haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

8 Mart 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:20'de, Ankara'da 13:04'de, İzmir'de 13:27'de, Adana'da 12:54'de, Bursa'da ise 13:20'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



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