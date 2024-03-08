Cuma günü öğle vakti cuma namazını kılmak için camiye gidecek olanlar bulundukları bölgede cuma namazı vakitlerini merak ediyor. Diyanet namaz vakitlerine göre 8 Mart 2024 il il cuma namazı vakitleri haberimizde.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
8 Mart 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:20'de, Ankara'da 13:04'de, İzmir'de 13:27'de, Adana'da 12:54'de, Bursa'da ise 13:20'de kılınacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.