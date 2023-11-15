Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun UCI ProSeries statüsünde Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer bulması haberini, UCI Başkanı David Lappartient imzası ile aldığı andan itibaren çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "2026 yılında bisikletin Şampiyonlar Ligi olan UCI World Tour olma hedefi ile çıktığımız yolda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu UCI ProSeries statüsünde 2024 yılı takviminde yerini koruması çok önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi, vizyonu, talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başarısı Cumhurbaşkanlığımızdan, Bakanlıklarımıza, Federasyonumuzdan Valiliklerimize, yerel yönetimlerimize, organizasyon ekiplerimize, hakemlerimizden sağlık ekiplerimize müthiş bir ekibin emeği ve sinerjisi. Bu yıl yepyeni bir ruh ve heyecan ile hedefimize kilitlendik. Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için üst düzey güvenlik, takımların memnuniyeti gibi parametrelerde en iyiyi hedefledik. Canlı yayınlar, yerel yönetimlerimizin destekleri, medyamızın ilgisi ve destekleri, Babadağ gibi bisiklet tarihinde iz bırakan etaplarımız, start ve finiş alanlarında halkımızın, sporseverlerin gösterdiği ilgi ve heyecan bu yıla damga vurdu. Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapma ve ’bisikleti büyütüyoruz’ vizyonundan aldığımız enerji ile mükemmel bir yarış gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.