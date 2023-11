Türk bisikletini gururlandıran 2024 yılı takviminden bir güzel haber de Tour of İstanbul için geldi. 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez düzenlenen 4 günlük etaplı yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul, ikinci yılında UCI 2.1 statüsüne yükseltildi. Böylece Dünya Bisiklet Birliği Takviminde Türkiye 2.1. kategorisinde etaplı yol bisikleti sayısı ikiye yükseldi. 2024 yılında iki önemli şehrin adıyla anılan ve Türkiye’nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen Tour of İstanbul, 26-29 Eylül 2024 ve Tour of Antalya 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında üst düzey rekabet sunacak.