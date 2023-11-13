Ara tatilde ailece etkinliğe doyun

Sabah telaşla evden çıkmaya, akşam servisi karşılamaya, pazar günlerine sarkan ödev saatlerine küçük bir mola zamanı; ara tatil haftası geldi. 13-17 Kasım arasında okullar kapanıyor ve bir haftalık tatil süreci başlıyor. Bu dönemde çocukların hem sosyalleşmesi hem de dinlenirken keyifli vakit geçirmesi için süreci iyi yönetmek gerekiyor. Planlı olmanın en büyük öncelik olduğunu söyleyen Ay Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Doğukan Uludeveci, adrenalin dolu aktivitelerden çocuk dostu müzelere, ailece doğada keşfedilecek adreslerden renkli rotalara kadar birçok tavsiyede bulundu.

Ara tatiller, çocukların rutinin dışında dinlenmelerinin yanı sıra çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri için büyük fırsat oluşturuyor. Çocukların ebeveynlerle daha iyi zaman geçirmesi için Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarının doğal mentoru olarak; onlara zamanlarını iyi kullanmak için yol göstermelerinin ve deneyimlerini paylaşarak yol göstermelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Ay Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Doğukan Uludeveci, hem eğlenmek hem de dinlenmek için çeşitli önerilerde bulunuyor.

"Planladığınız etkinlikleri bir takvime yerleştirin"

Çocuklarla birlikte bir ara tatili planı yapmanın onların zamanlarını daha verimli geçirmeleri için son derece faydalı olacağına dikkat çeken Doğukan Uludeveci; “Tatiller yapmak isteyip de yapmaya vakit bulamadığınız etkinlikleri gerçekleştirmek için fırsattır. Bu nedenle öncelikle çocukların keyif alacağı faaliyetler yapmak son derece önemlidir. Zamanı etkin kullananlar için bu ara tatil uzun bir süre ve bu süre içerisine birçok faaliyet sığdırabilirsiniz. Bunun için tatil başlamadan önce tatilde çocuğunuzla neler yapmak istediğinizi düşünün, zihninizde canlandırın ve kağıda dökün. Listenizi hazırlarken çocuğunuzun tatile dair hayallerini dinleyin. Çocuklarınızın ilgi ve yeteneğinin kesiştiği noktada hayal ettikleri şeye yoğunlaşın. Oyundan teknolojik aletlerle vakit geçirmeye kadar hey şey olabilir. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye düşünün ve karar verdikten sonra adım atabilmek bu tatil sürecinde deneyimleyeceğimiz en güzel anlardan birisi olabilir. Planladığınız etkinlikleri bir takvime yerleştirin. Planda arkadaşlarıyla birlikte olunacak zamana da yer ayırın. Aile etkileşiminin, paylaşımının bol olacağı, birbirinize vakit ayıracağınız bir tatil geçirmeye özen gösterin” diye konuştu.

Uludeveci, etkinlik önerilerini ise şöyle sıraladı:

Okuma Etkinlikleri Düzenleyin

Kitaplar sizi ve çocuğunuzu mutlu ederek rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun keyif alabileceği ilham verici ve motive edici kitaplarla okuma günleri düzenlemek iyi bir fikir olacaktır. Tatili süresince tamamlayacağınız kitap sayısını birlikte yapacağınız bir oylamayla belirleyebilir ve günün belirli saatlerini bu etkinlik için ayırabilirsiniz. Böylelikle hem eğlenceli hem de hedefe yönelik bir aktive planlamış olabilirsiniz. Bu konudaki en önemli nokta kitap okuma saatlerinizi birlikte gerçekleştirmeniz. Sonrasında ise okuduğunuz kitaplarla ilgili düşüncelerinizi konuşarak ortak bir ilgi alanında buluştuğunuzu çocuğunuza hissettirebilir ve kitap okuma alışkanlığı edinmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Doğa Aktivitesi Yapın

Ormanda, sahil kenarında, parkta ya da arazi koşullarının uygun olduğu bir zeminde ailece bisiklet sürmeyi denemediyseniz bu ara tatil iyi bir fırsat olabilir. Bisiklet sürmek, hem fiziksel aktivite sağlar hem de doğayla iç içe olma fırsatı sunar. Aile olarak doğanın tadını çıkararak kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi’ni Ziyaret Edin

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından 2005 yılında kurulan bu müzede 1700’lü yıllardan günümüze kadar oyuncak tarihinin en önemli parçaları sergileniyor. 5 katlı tarihi bir köşkün içinde yer alan bu müzede çocuklar sayısız oyuncağı inceleme fırsatı bulurken aynı zamanda anlatılan döneme ait de bilgi sahibi olurlar. Oyuncak sevmeyen çocuğun olmadığını düşünürsek ara tatil için çocuklarınızı mutlu etmek isterseniz İstanbul Oyuncak Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Gönüllü Faaliyetlerine Katılın

Gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerle topluma, çevreye, yardıma muhtaç insanlara ya da canlılara yardım edebilirsiniz. Birlikte haftanın belirli günlerinde vakıfların gönüllülük faaliyetlerine katılmak, geri dönüşüm aktiviteleri yapmak gibi faaliyetler planlayabilirsiniz. Böylece birlikte hem yeni şeyler öğrenebilir hem de yeni insanlarla etkileşim kurabilirsiniz. Gönüllü faaliyetleriyle çocuklarınızın sosyal hoşgörü ve empati kazanmalarına destek olabilirsiniz.

Yeni Beceriler Kazanmasını Sağlayın

Tatildeyken yemek yapmak, fotoğraf çekmek, bir müzik aleti çalmak gibi beceriler arasından çocuğunuza uygun olanı bularak yeni şeyler öğrenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz özellikle lise çağından küçük bir yaşta ise birkaç beceri deneyebilir ve hangisine daha ilgili olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, birlikte yemekler hazırlayarak içindeki küçük şefin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Gününüzü Tamamen Onun Planlamasına İzin Verin

Bir gününüzü tamamen çocuğunuzun istekleri üzerine düzenleyerek onun ilgi alanlarını keşfedin. Böylelikle çocuğunuzun istekleri, ilgi alanları ve sevdiği şeyler konusunda daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. Bir günü çocuğunuzun planlaması ara tatil boyunca planladığınız şeyleri yaparken zorunluluk gibi hissetmemesini ve daha çok ilgi göstermesini sağlayacaktır.

Ailecek Film İzleyin

Ters Yüz: Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları o ne söyler? Neşe (Amy Poehler), Korku (Bill Hader), Öfke (Lewis Black), Nefret (Mindy Kaling) ve Üzüntü (Phyllis Smith)... Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır…

Yukarı Bak (UP): Yukarı Bak'ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap: İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Londra'ya düzenlediği hava saldırılarında Peter, Susan, Edmund ve Lucy adlı dört çocuk ailelerinden ayrı düşerler. Güvenlik amacıyla ülkelerine gönderilen Peter, Susan, Edmund ve Lucy, orada sihirli bir gardrop bulurlar. Gardrobun içine girince Narnia adlı mistik bir ülkeye geçiş yaparlar. Bir zamanlar barış ve huzur dolu bir ülke olan Narnia'nın özelliği konuşan canavarların, cücelerin ve devlerin ülkesi olmasıdır. Ancak, şeytani güçlere sahip Beyaz Cadı tarafından dondurulmuştur. Küçük dostlarımız büyüyü bozup Narnia'yı eski haline getirmek için bir aslandan yardım alırlar.

Mucize: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) 5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Ancak doğuştan gelen yüzündeki kalıcı deformasyon geçirdiği onlarca ameliyata rağmen düzelmemiştir. O yaşına dek hiç okula gitmemiş, evde ailesi tarafından eğitim almış ve dışarıyla ilişkisi, hep bir kask aracılığıyla olmuştur. Sıradan bir okul olan Beecher'a başladığı günden itibaren bazılarının alay konusu olsa da aslında çoğu kişiden bir farkı olmadığını gösterecek, dış görünüşün ne kadar önemsiz olabileceğini kanıtlayacaktır. Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlandı.