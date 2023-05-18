Deprem konutları
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde on binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Devlet, depremzedelerin konutlarını bir an önce teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında bölgedeki inşaatların son durumuna ilişkin videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti: "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."
Hangi ilde ne kadar deprem konutu yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı. Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:
- "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."