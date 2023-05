Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde on binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Devlet, depremzedelerin konutlarını bir an önce teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında bölgedeki inşaatların son durumuna ilişkin videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti: "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."