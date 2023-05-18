Memura kira yardımı
Hükümet, büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüyor. Buna göre memura verilecek refah payının yanı sıra kira, ilave lojman ve tazminat desteği sunulması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memurlara kira desteği vereceklerini açıkladı. Katıldığı toplantıda fahiş kira artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi.
Memurlara kira desteği mi yapılacak?
Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.
Devlet hangi yardımlarda bulunuyor?
Yeni dönemde en büyük önceliğin deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını açıklayan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı; geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini 1 sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.