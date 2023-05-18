Miles&Smiles üyeliği bulunan/oluşturan ve Türkiye’de okuyan T.C. vatandaşı öğrenciler Miles&Smiles üyelik hesapları içerisinde “Kişisel Bilgiler” alanında bulunan “Öğrenci” seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Bu alan işaretlendikten sonra sistem üzerinden kontroller sağlanacak ve öğrenci statüsünde işlem yapabileceği teyit edilecek. Öğrenci statüsü onaylanan kişiler avantajlardan faydalanmaya başlayabilecek.