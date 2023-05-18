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En düşük memur maaşı ile 7 bin 500 TL üzerinde aylık alan emekliye müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı. Bakan Bilgin en düşük memur maaşlarına ilişkin de “"En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.” dedi. Bilgin 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik de müjdeyi verdi.

09:05 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT başta olmak üzere en düşük memur maaşı ile 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanları sevindiren açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı.

7 bin 500 TL'nin üzerindeki maaşlar ne kadar olacak?

Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız" dedi.


Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. Milyonlarca EYT’li ilk maaşlarını almaya başladı. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.


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