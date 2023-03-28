EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, tahsis no sorgulama işlemi
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması ile ilgili kanun teklifi, Meclis’te görüşülecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL olarak düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
Bayram ikramiyelerin ne zaman yatacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.
Özellikle en düşük emekli maaşının 7500 TL olmasından sonra EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, tahsis no sorgulama işlemi nasıl yapılır gibi konular gündemde... İşte tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023.
Tahsis Numarası Sorgulama İle EYT Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarasına göre 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödenme tarihleri ne zaman?
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.