2018 DGS sınavı ne zaman?

DGS sınavı, Meslek Yüksek Okulları (MYO) ve ön lisans Açıköğretim ön lisans bölümlerinde 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için yapılmaktadır. Peki2018 DGS sınavı ne zaman? DGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

2018 DGS SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buna göre ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav saat 09:30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS’ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

-Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

-Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

-Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

-6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

-Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

-2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU

“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."

