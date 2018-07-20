DGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

ÖSYM, Twitter üzerinden yapılan duyuruda, yarın yapılacak DGS adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

DGS SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte 120 soru yer alacak.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU

“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinter... adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

MEB bursluluk sınav sonuçlarını açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınav sonuçlarının açıklandığı MEB ODSGM resmi web sitesinde yayınladığı duyuruldu.12 Mart’ta başlayan süreç, 18 Temmuz’da sona ererken, kurum tarafından bundaki işlemlerin nasıl yapılacağı açıklandı. Sınav değerlendirmesi sonra veli isterse sonucu itiraz edebilme hakkına sahip.BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA SAYFASI3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da sınava giren öğrenciler, sınavdan 45 gün sonra hem MEB’in resmi web sayfasından hem ÖDSGM (Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) sayfasından öğrenebiliyor. Sonuçlar kurum tarafından 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. Veliler kurumun sorgulama sayfasına girerek sonuçları inceleyebiliyor.MEB SINAV SONUCUNU AÇIKLAMADAN ÖNCE NEYE DİKKAT EDİYOR?Kurumun en hassas olduğu konulardan bir tanesi ‘yaptığı sınavların değerlendirilmesi’ oluyor. Yayımlanan kılavuzda kurumun değerlendirmesi özetle; sınav kağıtları optik okuyucudan geçiyor; öğrencin girdiği sınava dair tüm soruların doğru sayısı ve yanlış sayısı belirlenir. Ham puan üzerinden yanlış cevap sayısının üçte biri, öğrencin doğru yaptığı sayıdan çıkartılır. Genel ortalama bulmak için, sınava giren tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı belirlenir ve sınava giren öğrenci sayısı üzerinden bölünür. Standart sapma(puanları yükseltecek veya azaltacak sistem) test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması kurum tarafından araştırılır.BURS KAZANAN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okulmüdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.Bursu kazanan öğrencinin bursu kesilmesi durumu “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesi”ne göre yapılıyor. Peki 18’inci madde nedir? Yönetmelikte yayınlanan 18’inci madde: Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ereceği hükme bağlanmıştır.BURSLULUK SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?Sonuçlar açıklandıktan sonra veli sınav sonucuna itiraz hakkına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre, veli şu şekilde itiraz edebiliyor:a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Faks üzerinden işlemler önceki yıllarda kalkmıştır, MEB önceki tarihlerde duyuru olarak ilan etti.)e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.