TOKİ kiralık konut kurası ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu, kazananlar ne zaman açıklanacak?
TOKİ’nin İstanbul’un 12 ilçesinde hayata geçireceği 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular sona erdi. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’deki konutların hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kurası detayları.
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