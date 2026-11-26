TOKİ Manisa kura sonuçları TAM LİSTE: 500 bin sosyal konut projesi Soma Saruhanlı hak sahipleri konut belirleme kurası çekiliş sonucu isim listesi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Manisa Soma Cinge Mahallesi 103 Konut Projesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 tipi 41 konut ve 3+1 tipi 13 konut olmak üzere toplam 54 konut için ve Manisa Saruhanlı Hacirahmanlı Mahallesi 94 Konut Projesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 tipi 19 konut ve 3+1 tipi 3 konut olmak üzere toplam 22 konut için daha önce kura ile belirlenen 345 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Manisa konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.