Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Eğitim Akademisindeki eğitimlerini tamamlamalarının ardından 10 bin öğretmenin göreve başlayacağını belirtti.

10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayının alınacağını hatırlatan Tekin, branş dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve dağılımın bu hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Millî Eğitim Akademisi'ne 2026 Giriş Sınavı'yla ne kadar alım olacak?

Bakan Yusuf Tekin, 2026 yılı temmuz ayında yapılan Akademi Giriş Sınavı kapsamında göreve başlayacak öğretmen adayı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin kişi olarak ifade edildiğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl, yani 2026 yılında Akademi Giriş Sınavı temmuz ayında yapıldı. Akademi Giriş Sınavı'yla göreve başlayacak öğretmen adaylarımızın sayısı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 15 bin kişi olarak ifade edildi. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Millî Eğitim Akademisi'ne 2026 Giriş Sınavı'yla 15 bin arkadaşımızı alacağız."

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MEB 2027 AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı'nın takviminde de değişikliğe gidildiğini duyuran Bakan Tekin, 2027 AGS'nin mayıs ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

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