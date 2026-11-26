SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası canlı yayın başladı mı, ne zaman, nereden yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için beklenen gün geldi. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonuçlarını bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kura çekimi 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek çekiliş, Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Kura salonuna izleyici kabul edilmeyeceği için adayların çekilişi internet üzerinden takip etmesi gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ve isim listesinin hangi ekrandan sorgulanacağı da merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası saat kaçta başlayacak? Kura canlı yayını nereden izlenecek? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...