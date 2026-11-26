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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının beklediği atama takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında göreve başlayacağını belirten Tekin, 2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında 15'er bin adayın daha akademiye alınacağını söyledi. Tekin, toplam sayının 40 bine ulaşacağını açıkladı. Tekin, hafta sonu itibarıyla da alan bazlı olarak dağılımı paylaşacaklarını açıkladı.

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen adayının alınacağını hatırlatan Tekin, branş dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve dağılımın bu hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

2027 AGS ne zaman yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı'nın takviminde de değişikliğe gidildiğini duyuran Bakan Tekin, 2027 AGS'nin mayıs ayında gerçekleştirileceğini söyledi. Tekin, değişikliğin akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarının atamalarının her yıl eylül ayında gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

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Akademi Giriş Sınav ile ne kadar öğretmen ataması yapılacak?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hâlihazırda Millî Eğitim Akademisinde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayacağını açıkladı.

2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında 15'er bin öğretmen adayının daha akademiye alınacağını belirten Tekin, böylece toplam sayının 40 bine ulaşacağını söyledi. Yeni sınav takvimine göre öğretmen adaylarının temmuz ve ağustos aylarında belirlenmesi, eylül ayında akademi eğitimlerine başlaması ve bir sonraki yılın eylül ayında göreve başlaması hedefleniyor.

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Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama