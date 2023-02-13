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Depremi fırsat bildiler: Konteyner fiyatlarını arttırdılar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından milyonlar tek yürek olup yaraları sarmaya çalışırken, bu kriz anından faydalanmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıktı. Depremzedeler için konteyner ihtiyacı artınca, araba ve ev alım, satım sitesindeki konteyner ilanlarının fiyatlarında da artış gözüktü.

21:27 . 13/02/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye tek yürek oldu. Depremin büyük hasar verdiği 10 ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi taşındı.


Depremin hemen ardından tek yürek olan vatandaşlar, bulundukları il ve ilçelerin belediyeleri, AFAD ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla afet bölgesine yardımda bulundu.


Ancak, yaşanan felaketin ardından, fırsatçılar da ortaya çıktı.

Araba ve ev alım, satım yapılan internet sitesinde bir kullanıcı, sattığı konteynerlerin fiyatlarını yükseltti.

Siteye girilen satış ilanında, 2 Şubat tarihinde konteynerin fiyatı 28 bin lirayken, 8 Şubat tarihinde, deprem bölgelerinde konteynere ihtiyaç duyulunca ilandaki fiyat 60 liraya çıktı.


#deprem
#afad
#konteyner
33 dakika önce
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Depremi fırsat bildiler: Konteyner fiyatlarını arttırdılar
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