Depremi fırsat bildiler: Konteyner fiyatlarını arttırdılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye tek yürek oldu. Depremin büyük hasar verdiği 10 ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi taşındı.





Depremin hemen ardından tek yürek olan vatandaşlar, bulundukları il ve ilçelerin belediyeleri, AFAD ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla afet bölgesine yardımda bulundu.





Ancak, yaşanan felaketin ardından, fırsatçılar da ortaya çıktı.

Araba ve ev alım, satım yapılan internet sitesinde bir kullanıcı, sattığı konteynerlerin fiyatlarını yükseltti.

Siteye girilen satış ilanında, 2 Şubat tarihinde konteynerin fiyatı 28 bin lirayken, 8 Şubat tarihinde, deprem bölgelerinde konteynere ihtiyaç duyulunca ilandaki fiyat 60 liraya çıktı.



