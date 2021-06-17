Diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde diş ağrısı için neler yapılabilir?

Protez Uzmanı İlker Arslan, dişlerde iki tür hassasiyet olduğunu belirterek, “Dentin hassasiyeti ve pulpa hassasiyeti.Her ne kadar diş hassasiyeti her yaşta insanı etkilese de yapılan araştırmalar sonucunda 18 ile 44 yaşları arasındaki kadın ve genç erişkinlerde daha fazla görüldüğü saptanmıştır” diye konuştu. Peki, diş ağrısı neden olur, diş ağrıları nasıl geçer, evde diş ağrısı için neler yapılabilir?

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, diş hassasiyetinin sebepleri konusunda şunları söyledi;

“Asitli yiyecek ve içecekler: Asitli içecek ve yiyeceklerin tüketilmesi dişlerde aşınmaya ve sonrasında hassasiyetlere sebep olabilmektedir. Dişlerin ağız içinde görünen bölümü, koruyucu bir diş tabakasıyla (mine) çevrilidir. Asitli gıdalar bu tabakanın aşınmasını hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle asit ve şeker oranı yüksek olan meyve suları, domates, turunçgiller ve spor içeceklerinin tüketimine dikkat edilmelidir.

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Hatalı Diş Fırçası Kullanma: Sert kıllı ya da yumuşak diş fırçası kullanımı, fazla macun kullanımı, hatalı fırçalama ve dişlerinizi agresif bir şekilde fırçalama ile genellikle baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma, hem diş eti çekilmesine neden olabilir; hem de diş eti çekilmesi sonucu yumuşak kök yüzeyinin açığa çıkmasıyla hissedilen ağrıya neden olur.

ÇÜRÜK DİŞ

En fazla derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde mine-dentin sınırını geçerken görülür. Küçük bir oyuk bile, dentini açığa çıkarabilir. Hassasiyet, çürük dişin canlı dokusuna ilerleyene kadar artarak devam eder.

Yeme veya Sindirim Bozuklukları: Bulimia ile ilişkili sık görülen kusma dişlerin yüzeyindeki mide asitlerine yol açar. Bu durumda da hassasiyet görülebilir.

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BRUKSİZM

Bruksizm genellikle uyku esnasında alt dişlerin işlevsel olmayan bir şekilde üst dişlere sürtünmesi ve dişlerin sıkılması durumudur. Halk arasında diş gıcırdatma olarak tanımlanan bruksizm, tedavi edilmediği durumlarda, baş ağrısı, dişlerde aşınma, kırık, sallanma, ağrı, hassasiyet ve eklem hasarı oluşabilir.

EVDE DİŞ BEYAZLATMA

Diş hekimi kontrolü dışında evde kendince yapılan beyazlatma teknikleri, diş hassasiyeti yaşanmasına neden olan bir başka sebeptir. Çünkü diş beyazlatan macun ve kitler fazla beyazlatıcı içermektedir. Bu nedenle hekim kontrolünde uygulanılması önemli bir husustur.”

DİŞ AĞRISI İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Dişlerinizi fırçalayın ve yemek artıklarını yok edin; Diş ağrılarının temel nedenlerinden biri yemek artıkları ve bakterilerin sinirlere yaptığı etkidir. Yemekten sonra temizlenmeyen artıklar aside dönüşerek sinirlere baskı yapar ve ağrıya sebebiyet verir. Aynı zamanda tüketilen nişastalı ve şekerli gıdalar temizlenmezse zamanla bakteriye dönüşür. Diş ve diş etine mesken kuran bu bakteri ve artıkları zaman kaybetmeden temizlemek için yemeklerden sonra mutlaka dişleri fırçalamak gerekmektedir.

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Kürdan ve diş ipi kullanın; diş fırçalama imkanı bulamadığınız acil durumlarda kolonya ve alkol ile dezenfekte ettiğiniz kürdan ile diş aralarına kaçan yemek artıklarını temizleyin.

Yatarken yastık kullanın; Diş ağrısı genellikle gece vakti gelir. Ve uzun süre devam eder. Bunun nedeni kan basıncının yatar pozisyonda başa vurması ve çene bölgesinin zonklamasıdır. Çözüm olarak da yüksek bir yastık kullanmak işe yarayacaktır.

Ağrıyan bölgeye buz uygulayın; buz birçok ağrı ve acılı yarada etkin bir çözüm olduğu gibi diş ağrısında da yardımcı faktörlerdendir. Ağrıyan dişin bulunduğu yanağa uygulanan buz mutlaka bir havlu ya da beze sarılmalıdır. Buzun direk teması kötü sonuçlar verebilir.

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Aynı şekilde sıcak uygulaması da diş ağrılarını hafifletir. Sıcak su kompresi ve sıcak suyun ağız içinde çalkalanması ağrıyı hafifletmede işe yarar bir çözümdür.

Tuzlu su veya üzüm sirkesi ile gargara yapın; kısa süreli çözümlerden biri olan tuzlu su veya sirke gargarası diş ağrısını dindirmektedir ve en azından bir süre rahatlatır, dişlerin uyuşmasını sağlar.

Sarımsak ile tampon yapın; iltihap almakta oldukça başarılı olan sarımsak diş ağrısına da bir çözümdür. 2 diş sarımsağı ezin ve ağrıyan dişin üzerini kaplayacak şekilde sürün. Bir müddet bekleyen sarımsak ağrıyı alacak ve ağrıya sebep olan bakterileri de kıracaktır.

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Taze salatalık ile ağrı giderme; tuz ile ovulan oda sıcaklığındaki dilim salatalık diş üzerinde konur ve bir süre bekletilir.

Oksijenli su ile gargara; Su ile seyreltilen oksijenli su ağızda çalkalanmak suretiyle gargara şeklinde kullanılabilir.

Vanilya, badem, nane ve limon özü ile; zikredilen bitki özlerini bir pamuk yardımıyla dişlerinize sürebilir ve tampon yapabilirsiniz.

Çay ağacı yağı ile masaj; diş ağrıları için etkin bir çözüm olan çay ağacı yağı iki şekilde kullanılabilir. Birinci olarak, bir pamuğa bir iki damla batırılarak dişe uygulanabilir. İkinci olarak da ılık bir suya damlatılarak bu su ağız içinde bir süre çalkalanabilir.

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Karanfil ve karanfil yağı ile ağrınızı dindirin; Karanfil taneleri ağız kokuları kadar dişleri uyuşturmada da başarılıdır ve ağrıyı hafifletir. Ağrıyan dişin bulunduğu bölgede 4-5 dakika çiğnenen karanfil kısa sürede etkisini gösterecektir. Bir pamuk üzerine eklenerek dişe uygulanan karanfil yağı çok daha etkili bir sonuç verecektir.

Karbonat ile çözüm; karbonat bir miktar ılık suya eklenir ve gargara yapılır. Bir diğer kullanım şekli de ıslak pamuğa batırılarak dişe uygulanmasıdır.

Zencefil ve kırmızı acı biber kürü; her iki baharatın tozu bir damla suyla macun kıvamına getirilir ve ağrıyan bölgeye sürülür. Bu kürün diş ağrısının yanı sıra boğaz ağrısına etkisi de inanılmazdır.

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Zerdeçal ve su; zerdeçal ve su ile yapılacak olan macun ağrıyan dişe sürülür ve zerdeçalın antiseptik etkisi ile ağrı hafifler.

Çörek otu; bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, ağrıya neden olan etkenleri ortadan kaldırmada başarılıdır.

Buğday çimi suyu: doğal bir antibiyotik olan buğday çimi diş ve diş eti enfeksiyonlarını yok eder. Ağızdaki bakterilerle savaşır ve ağrının azalmasına yardım eder.

Karabiber; diş ağrısında önemli etkileri olan karabiber, anti bakteriyel ve antienflamatua özelliği ile güçlü bir antibiyotiktir.