Dişler nasıl beyazlatılır? Diş beyazlatmanın püf noktaları

Dişleri beyazlatmanın yöntemlerini bu yazımızda sizlerle paylaştık. Diş bakımı her insan için önemlidir. Ancak fazla kafein ve sigara tüketimi dişlerin zarar görmesine sebep olur. Düzenli diş bakımı yapılmadığında ise diş plağına neden olur. Dişçiye gitmeden evde diş plaklarından kurtulmak istiyorsanız, sizler için sıraladığımız tarifleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

DİŞLER NASIL BEYAZLATILIR?

İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler...

1- Aloe vera ve gliserin

Güçlü bir diş macunu elde etmek için yarım fincan karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 çorba kaşığı limon yağını karıştırarak dişlerinizi bu karışımla fırçalayabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde daha beyaz, parlak ve sağlıklı dişlere sahip olacaksınız.

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2- Portakal kabuğu

Portakal yedikten sonra dişlerinize portakalın kabuğu sürtün. Portakal kabuğu diş minesini temizlemenin kolay bir yoludur. Portakal kabuğu, dişleri beyazlatır, lekeleri önlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç dakika dişlerinizi ovuşturun ve su ile durulayın.

3- Karbonat

Karbonat diş fırçanızla direk kullanabileceğiniz bir yöntemdir. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın.

4- Diş maskesi

C vitamini içeren meyve ve sebzeler dişleriniz için plak önlemenin hızlı ve kolay bir yoludur. Domates, çilek ve portakalı ezip dişlerinize koyun, 5 dakika bekletip durulayın. Bu ağzınızdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler.

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5- Susam taneleri

Bir avuç susamı birkaç dakika boyunca çiğneyerek dişlerinizi temizleyebilir ve diş plaklarınızı çıkarabilirsiniz, çiğnedikten sonra susamları yutmayın geri çıkartın.

6- Sirke

%100 doğal sirke lezzetli bir seçenek olmamasına rağmen dişlerinize herhangi bir zarar vermeden temizleyen yöntemdir.

2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tuz ve suyu karıştırıp dişlerinize gargara yapın.