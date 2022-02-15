Özgün Discord neden açılmıyor? Discordda bağlantı hatası açıklaması
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Discord neden açılmıyor? Discord'da bağlantı hatası açıklaması!

Discord neden açılmıyor? Discord çöktü mü? soruları an itibariyle yoğun olarak aratılıyor. Oyuncuların ve toplulukların vazgeçilmez platformlarından Discord'a bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılarını merakta bırakmak istemeyen Discord'dan açıklama geldi. Peki, discord bağlantı hatası düzeldi mi? Discord'a neden girilmiyor? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Discord neden açılmıyor? Discordda bağlantı hatası açıklaması!
DİSCORD

Discord tekrar çöktü ve birçok kullanıcı için bağlantı sorunları yaşıyor. Konuya ilişkin Discord durum mesajı yayınlandı. Discord neden açılmıyor? Dİscord düzeldi mi? İşte ayrıntılar...

DİSCORD NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan erişim sorunun bir API hatasından kaynaklandığını açıklayan Discord, kısa sürede müdahaleye başlandığını ifade etti. Ardından da sorunun kısa sürede düzeleceği bilgisini paylaştı.
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