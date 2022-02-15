Discord neden açılmıyor? Discord'da bağlantı hatası açıklaması!

Discord tekrar çöktü ve birçok kullanıcı için bağlantı sorunları yaşıyor. Konuya ilişkin Discord durum mesajı yayınlandı. Discord neden açılmıyor? Dİscord düzeldi mi? İşte ayrıntılar...
DİSCORD NEDEN AÇILMIYOR?
Yaşanan erişim sorunun bir API hatasından kaynaklandığını açıklayan Discord, kısa sürede müdahaleye başlandığını ifade etti. Ardından da sorunun kısa sürede düzeleceği bilgisini paylaştı.
We’re investigating reports of some issues sending messages, logging in, and accessing videos, and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV
We’re investigating reports of some issues sending messages, logging in, and accessing videos, and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV— Discord (@discord) February 15, 2022