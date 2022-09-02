Özgün Dolar kuru bugün ne kadar? 2 Eylül 2022 Cuma canlı dolar-euro alış ve satış fiyatları
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Dolar kuru bugün ne kadar? 2 Eylül 2022 Cuma canlı dolar-euro alış ve satış fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. Dolar ve eurodaki hareketlilik sürerken piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. Dola yeki güne yükselişler başlarken, 2 Eylül dolar kurundaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Eylül 2022 Cuma canlı dolar ve euro kuru…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar kuru canlı: Dolar ne kadar, kaç TL? Euro bugün ne kadar? 2 Eylül güncel dolar alış satış fiyatları
Dolar fiyatları

Dolar ve eurodaki hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel kuru takip ediyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Dolar bugün ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,21 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,2048'den tamamladı.

Euro ne kadar, kaç TL?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,1620'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,0320'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 109,98 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 0,9971'den işlem görüyor.

dolar düşer mi çıkar mı?
dolar düşer mi çıkar mı?

Analistlerden dolar yorumları

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki faiz kararı üzerinde etkili olacağını kaydederek, verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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