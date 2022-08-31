Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım sorgulama ekranı: Aile destek yardımı ödeme tarihi

Aile destek yardımı için ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere kol kanat germeye devam ediyor. Yıllık 7 bin lira aile desteği ödeneğinden yararlanmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Aile Destek Programı/ Paketi ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Aile desteği ödemesi ne kadar?

Aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları, ihtiyaç sahini aileler tarafından yakından takip ediliyor. 4 milyon başvurunun yapıldığı Aile Destek Programı kapsamında 1,6 milyon haneye ödemeler gerçekleştirildi. İlk ödemeler 29 Temmuz 2022 tarihi itibariyle hak sahiplerinin hesapları yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti. İlk ödemeler 29 Temmuz gününde gerçekleştirilirken ikinci taksitin ise 29 Ağustos itibarıyle yatırılması bekleniyor.

REKLAM

Aile destek parası ne kadar 2022

2022 aile destek ödemesi ne kadar?

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

Aile destek paketi yardımı kimler alır?

Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerini küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."

REKLAM

Aile destek yardımı başvuru

Aile destek yardımı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile destek parası başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

REKLAM