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FED ve TCMB faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum: Döviz fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizi sabit tuttu. TCMB ise, mart ayında politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Merkez Bankalarının bu kararı döviz fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu. Peki dolar ne kadar, düştü mü, çıktı mı? Euro ne kadar? İşte döviz kuru fiyatları.

14:43 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:43 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar euro ve Sterlin ne kadar?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükselerek rekor tazeledi. Faiz kararı öncesi dolar ve eurodaki kademeli yükseliş devam etmişti. Dün Dolar/TL, güne 32,41 civarında başlarken, Euro/TL ise 35,57 seviyesinde alıcı bulmuştu. Peki bugün dolar ne kadar? FED faiz kararı sonrası döviz fiyatları ne kadar oldu? Dolar düştü mü, çıktı mı? İşte detaylar.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 32,0491 TL,

Dolar satış fiyatı 32,0668 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 35,0552 TL,

Euro satış fiyatı 35,1031 TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 40,9769 TL,

Sterlin satış fiyatı 41,0405 TL

FED faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının hızını TCMB'nin sürpriz kararı kesti: Gram çeyrek ne kadar?
FED faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının hızını TCMB'nin sürpriz kararı kesti: Gram çeyrek ne kadar?

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Geçtiğimiz hafta kırdığı tarihi rekorun ardından dalgalı seyreden altın fiyatları FED faiz kararı sonrası tüm zamanların rekorunu kırdı. TCMB'nin sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Bu karar sonrası altın fiyatları biraz da olsa geri çekildi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 21 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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19 dakika önce
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FED faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının hızını TCMB'nin sürpriz kararı kesti: Gram çeyrek ne kadar?