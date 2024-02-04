WhatsApp Web

hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Son yılların en çok kullanılan ve günümüzde hemen hemen her akıllı cihazda bulunan

uygulamasının masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde sizlere aktarıyoruz. Facebook'un Şubat 2014 yılında satın aldığı WhatsApp, gün geçtikçe yeni özellikleri ve çeşitli hizmetleri ile kullanıcılarına sunumlar yapmaya devam ediyor. Peki

WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan WhatsApp'ın Web sürümü, telefonunuz ile entegre olarak bilgisayarlardan mesajlaşmanızı sağlayan bir yenilik oldu.

WhatsApp Web

'in detaylı bilgilerini ve açıklamaları haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.