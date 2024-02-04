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WhatsApp Web nedir: 2023 Whatsapp Web kullanımı

WhatsApp Web hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Facebook bünyesine katıldıktan sonra oldukça güçlenen ve yeni özellikleri ile kullanıcılara kolaylık sağlayan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp'ın bilgisayarlarda kullanımı için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz. WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz. İşte Whatsaap Web ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

08:02 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 09:31 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
wep whatsapp
wep whatsapp
WhatsApp Web
hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Son yılların en çok kullanılan ve günümüzde hemen hemen her akıllı cihazda bulunan
uygulamasının masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde sizlere aktarıyoruz. Facebook'un Şubat 2014 yılında satın aldığı WhatsApp, gün geçtikçe yeni özellikleri ve çeşitli hizmetleri ile kullanıcılarına sunumlar yapmaya devam ediyor. Peki
WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır?
Geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan WhatsApp'ın Web sürümü, telefonunuz ile entegre olarak bilgisayarlardan mesajlaşmanızı sağlayan bir yenilik oldu.
WhatsApp Web
'in detaylı bilgilerini ve açıklamaları haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.
girişi için tıklayınız

WhatsApp Web kullanımı hakkında bilgiler

WhatsApp'a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz.
WhatsAp
p Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web'e veya WhatsApp Web'de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.
WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web
'i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari'nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android
, Nokia S60 ve Windows Telefonda:
Menu > WhatsApp Web
'e gidin
iPhone
'da:
Ayarlar > WhatsApp Web
'e gidin.
Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki
QR kodunu tarayın
.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android Telefonda: Menu> WhatsApp Web
'e gidin

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.

Comodo, dünya çapında 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını yeni bir saldırıya karşı uyardı. Siber suçlular, rasgele kişilerin hedeflendiği bir kimlik avı kampanyası kapsamında resmi
WhatsApp
içeriği gibi görünen sahte e-postalar göndermeye başladı.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.

Whatsapp'tan gelmiş gibi görünen e-postaya dikkat

WhatsApp

WhatsApp
saldırısı; IP, alan adı ve URL analizlerinden yararlanarak ortaya çıkardı. Yeni yöntemde, siber saldırganlar, rastgele kişilerin hedeflendiği kimlik avı (phishing) kampanyası kapsamında, kötü amaçlı yazılımı (malware) yaymak için resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar gönderiyor.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.

E-postalar, "WhatsApp" olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden" kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp'tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.

WhatsApp'ta 'alıntı yapma' dönemi

Getirdiği güncellemelerle gündemden düşmeyen WhatsApp'tan bir yenilik daha var. Android platformundaki beta sürümünde alıntı yapma özelliğinin geldiği görüldü.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde (2.16.118) bir yeniliğin daha geldiği görüldü: Alıntı yapma özelliği. Bu özellik ile birlikte bir kişiyle konuşurken eskiden gönderilen mesajları veya bir başkasının gönderdiği mesajları kopyala yapıştır yapmak yerine doğrudan alıntılayabileceğiz. Böylelikle mesajlar inandırıcılık açısından daha başarılı olacak.


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2 saat önce
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