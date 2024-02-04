WhatsApp Web kullanımı hakkında bilgiler
Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.
Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.
WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:
Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.
Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.
Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.
WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?
WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.
Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.
Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.
Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.
NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.
Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.
WhatsApp
Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.
E-postalar, "WhatsApp" olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden" kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp'tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.
Getirdiği güncellemelerle gündemden düşmeyen WhatsApp'tan bir yenilik daha var. Android platformundaki beta sürümünde alıntı yapma özelliğinin geldiği görüldü.
WhatsApp'ın Android beta sürümünde (2.16.118) bir yeniliğin daha geldiği görüldü: Alıntı yapma özelliği. Bu özellik ile birlikte bir kişiyle konuşurken eskiden gönderilen mesajları veya bir başkasının gönderdiği mesajları kopyala yapıştır yapmak yerine doğrudan alıntılayabileceğiz. Böylelikle mesajlar inandırıcılık açısından daha başarılı olacak.