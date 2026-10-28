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Milli Saraylar personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve müze görevlisi alım şartları belli oldu

Milli Saraylar personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve müze görevlisi alım şartları belli oldu

00:11, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Saraylar personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve müze görevlisi alım şartları belli oldu
Milli Saraylar personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve müze görevlisi alım şartları belli oldu

Milli Saraylar personel alımı 2026 için başvuru takvimi ve şartlar açıklandı. Edirne’de istihdam edilecek 3 sözleşmeli müze görevlisi (kazı görevlisi) için arkeoloji, sanat tarihi ve ilanda belirtilen diğer lisans bölümlerinin mezunları başvurabilecek. Başvurular 28 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olma şartı aranırken seçim, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Milli Saraylar personel alımı kapsamında Edirne’de görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli müze görevlisi alınacak. Başvurular 28 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak; adaylar uygulamalı ve sözlü sınavla değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Edirne’de görev yapacak 3 müze görevlisi (kazı görevlisi) için sınav ilanı yayımladı. Milli Saraylar personel alımı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışacak.

Başvurular 8 Kasım’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Başvurular, 28 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda alınacak. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sürecindeki temel bilgiler şöyle:

- Pozisyon: Müze görevlisi (kazı görevlisi).

- Kontenjan ve görev yeri: 3 kişi, Edirne.

- Başvuru tarihleri: 28 Ekim–8 Kasım 2026.

- Yaş şartı: 18 yaşını tamamlamış, son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

- Sınav yöntemi: Uygulamalı sınav ve sözlü sınav.

Öğrenim şartını denklik belgesiyle sağlayan adayların ilgili belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemesi gerekiyor. Erkek adayların e-Devlet üzerinden alınan askerlik bilgilerinde hata ya da eksiklik bulunması durumunda ise askerlik durumunu gösteren belge başvuruya eklenecek.

Kariyer Kapısı üzerinde yarım bırakılan veya tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Belgelerin eksiksiz yüklenmesinden ve başvurunun doğru şekilde tamamlanmasından adaylar sorumlu olacak.

Arkeoloji ve sanat tarihi alanlarındaki mezunlar başvurabilecek

Alıma; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi veya Türk İslam Arkeolojisi lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. Bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları da başvuru yapabilecek.

Adayların ilanda belirtilen genel memuriyet şartlarını taşıması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Kamu görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve dul ile yetim aylığı istisnası dışında emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak da aranan şartlar arasında bulunuyor.

Askerlik ve görevi sürekli yapmaya ilişkin sağlık şartları da başvurularda dikkate alınacak. Daha önce 4/B kapsamında çalışıp sözleşmesi sona eren adaylar için ilanda belirtilen bir yıllık yeniden istihdam sınırlaması, ilgili istisnalar saklı kalmak üzere uygulanacak.

Her iki sınavda da en az 60 puan gerekiyor

Başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılacak. Bu aşamada işi kavrama, araç ve malzeme bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, zamanı kullanma ve işi niteliğine uygun yapma becerileri değerlendirilecek.

Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek. Başarılı adaylar arasından puan sırasına göre kontenjanın beş katı olan 15 aday sözlü sınava çağrılacak; son sıradaki adayla aynı puanı alanların tamamı da sözlü sınava katılabilecek.

Sözlü sınavda da başarı barajı 60 puan olacak. Nihai başarı puanı, uygulamalı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.

Sınav duyuruları ve sonuçları Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak; sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına ilişkin itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde gerekçeli olarak şahsen veya posta yoluyla iletilebilecek.

Başlıklar :milli saraylar personel alımımilli saraylarmüze görevlisi
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