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MAAŞ HESAPLARI DEĞİŞTİ: 2027 Ocak ayında en düşük memur maaşı için masada hangi rakamlar var?

MAAŞ HESAPLARI DEĞİŞTİ: 2027 Ocak ayında en düşük memur maaşı için masada hangi rakamlar var?

23:01, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 23:03, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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MAAŞ HESAPLARI DEĞİŞTİ: 2027 Ocak ayında en düşük memur maaşı için masada hangi rakamlar var?

Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL’ye yükselecek? Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile oluşabilecek enflasyon farkı belirleyici olurken, 70 bin 224 TL başlangıç maaşı varsayımıyla hazırlanan dört farklı hesaplama olası tutarları gösteriyor; kesin zam oranı ve yeni maaşlar ise 2026’nın temmuz-aralık dönemi enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Ocak 2027 memur zammı, yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı ve oluşabilecek enflasyon farkıyla belirlenecek. Hesaplamalarda başlangıç maaşı 70 bin 224 TL kabul edilirken kesin artış, 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.


Ocak 2027 memur zammı kapsamında Türkiye’deki kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 toplu sözleşme artışı uygulanacak. Buna eklenecek olası enflasyon farkı ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı temmuz-aralık 2026 dönemi verilerine göre hesaplanacak.


Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları henüz belli olmadı. Farklı artış oranlarıyla hazırlanan hesaplamalar, ocak ayında ödenecek kesin tutarları göstermiyor.

Ocak 2027 memur zammı, yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı ve oluşabilecek enflasyon farkıyla belirlenecek. Hesaplamalarda başlangıç maaşı 70 bin 224 TL kabul edilirken kesin artış, 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.Ocak 2027 memur zammı kapsamında Türkiye’deki kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 toplu sözleşme artışı uygulanacak. Buna eklenecek olası enflasyon farkı ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı temmuz-aralık 2026 dönemi verilerine göre hesaplanacak.Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları henüz belli olmadı. Farklı artış oranlarıyla hazırlanan hesaplamalar, ocak ayında ödenecek kesin tutarları göstermiyor.


Memur zammı nasıl belirlenecek?


2027’nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına, koşulları oluşursa enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu farkın oluşup oluşmayacağı, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme artışını aşıp aşmamasına bağlı olacak.


Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, nihai maaş artışının yerine geçmiyor.


Memur zammı nasıl belirlenecek?2027’nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına, koşulları oluşursa enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu farkın oluşup oluşmayacağı, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme artışını aşıp aşmamasına bağlı olacak.Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, nihai maaş artışının yerine geçmiyor.

70 bin 224 TL üzerinden dört örnek maaş hesabı


Başlangıç maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayımıyla, farklı artış oranlarının uygulanması halinde ortaya çıkan tutarlar şöyle:


Yüzde 5 artış: Yaklaşık 73 bin 735 TL.


Yüzde 7 artış: Yaklaşık 75 bin 140 TL.


Yüzde 8,01 artış: Yaklaşık 75 bin 849 TL.


Yüzde 10 artış: Yaklaşık 77 bin 246 TL.


Bu hesaplamalar, 70 bin 224 TL’nin güncel ve resmen doğrulanmış en düşük memur maaşı olduğu anlamına gelmiyor. Aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları da ödenecek tutarı etkileyebiliyor.

70 bin 224 TL üzerinden dört örnek maaş hesabıBaşlangıç maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayımıyla, farklı artış oranlarının uygulanması halinde ortaya çıkan tutarlar şöyle:Yüzde 5 artış: Yaklaşık 73 bin 735 TL.Yüzde 7 artış: Yaklaşık 75 bin 140 TL.Yüzde 8,01 artış: Yaklaşık 75 bin 849 TL.Yüzde 10 artış: Yaklaşık 77 bin 246 TL.Bu hesaplamalar, 70 bin 224 TL’nin güncel ve resmen doğrulanmış en düşük memur maaşı olduğu anlamına gelmiyor. Aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları da ödenecek tutarı etkileyebiliyor.

Enflasyon anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 29,63


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi. Bu oran, ankete katılanların beklentisini gösteriyor.


Beklentiler üzerinden oluşturulan maaş senaryoları, kalan aylarda açıklanacak enflasyon verilerine göre değişebilecek.

Enflasyon anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 29,63Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi. Bu oran, ankete katılanların beklentisini gösteriyor.Beklentiler üzerinden oluşturulan maaş senaryoları, kalan aylarda açıklanacak enflasyon verilerine göre değişebilecek.

Masadaki diğer senaryolar


Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.


Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Masadaki diğer senaryolarKamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Memur emeklilerinin yeni aylıkları ne zaman kesinleşecek?


Memur emeklilerinin ocak ayındaki artışı da toplu sözleşme zammı ve oluşabilecek enflasyon farkına göre belirlenecek. En düşük memur emeklisi aylığı için kesin bir yeni tutar henüz ortaya çıkmış değil.


TÜİK’in ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerinin açıklanmasıyla altı aylık enflasyon tamamlanacak. Aralık verisinin duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin ocak zammı hesaplanabilecek.

Memur emeklilerinin yeni aylıkları ne zaman kesinleşecek?Memur emeklilerinin ocak ayındaki artışı da toplu sözleşme zammı ve oluşabilecek enflasyon farkına göre belirlenecek. En düşük memur emeklisi aylığı için kesin bir yeni tutar henüz ortaya çıkmış değil.TÜİK’in ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerinin açıklanmasıyla altı aylık enflasyon tamamlanacak. Aralık verisinin duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin ocak zammı hesaplanabilecek.
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