İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? İsrail'in yeni başbakanı kim oldu? İşte son durum
İsrail seçim sonuçları 2026 için gözler resmî oy oranlarına ve partilerin kazanacağı sandalye sayılarına çevrildi. Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud ile Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin öne çıktığı seçimlerde, yeni hükümetin kurulması için 120 sandalyeli Knesset’te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan henüz kesinleşmezken, sonuçların açıklanma takvimi, çoğunluk hesabı ve koalisyonda belirleyici olabilecek partiler merak ediliyor. İşte İsrail seçimlerinde son durum...
İsrail seçim sonuçları için bekleyiş sürerken, seçimi kazanan parti ve yeni hükümeti kuracak isim henüz kesinleşmedi. Binyamin Netanyahu ile Gadi Eisenkot’un öne çıktığı yarışta, 120 sandalyeli Meclis’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hangi partilerin birlikte ulaşabileceği önem taşıyor.
İsrail seçim sonuçları, 27 Ekim 2026’da yapılan genel seçimlerin ardından oluşacak Meclis tablosunu belirleyecek. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin yarıştığı seçimlerde, henüz kesinleşmiş bir oy oranı veya sandalye dağılımı açıklanmadı.
Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan konusunda kesin bir sonuç bulunmuyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, hem Netanyahu’nun başını çektiği blokun hem de muhalefet blokunun hükümet kurmak için gereken çoğunluğa tek başına ulaşamadığına işaret ediyordu.
İsrail seçimlerinde kritik tablo
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, iktidar için yarışan iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.
İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.
Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.
Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
İsrail’de ilk çıkış anketleri: Netanyahu’nun bloku geride
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.
İsrail’de sandıkların TSİ 23.00’te kapanmasının ardından açıklanan ilk çıkış anketleri, Eisenkot liderliğindeki blokun Netanyahu’nun blokunun önünde olduğunu gösterdi. Kanal 12’nin verilerine göre Eisenkot bloku 52, Netanyahu bloku 50, Arap partileri ise 18 sandalye kazanıyor.
Kanal 11’in çıkış anketinde ise Eisenkot bloku 53, Netanyahu bloku 50 sandalyede gösterildi. AFP, Arap partilerinin önemli kazanımlar elde ettiğini aktardı.
İlk sonuçların ardından açıklama yapan Eisenkot, “Eğer nihai sonuçlar bunlarsa halkın iradesini hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve Siyonist bir hükümet kurmak için derhal harekete geçeceğim.” dedi.
Çıkış anketlerinde 9 sandalye kazandığı belirtilen Demokratlar partisinin Genel Başkanı Yair Golan ise “İsrail kamuoyu konuştu, Netanyahu hükümetini görevden aldı.” ifadelerini kullandı. Golan, bir değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat yakaladıklarını savundu.
İsrail seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy verme işleminin yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te sona ermesi planlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi’nin oy kullanma süresinin uzatılması talebini reddetti.
Komite, süreyi uzatmayı gerektiren bir durum bulunmadığını belirterek kapanış saatine kadar oy verme merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı.
Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Bu anketlerin göstereceği tahmini sandalye dağılımı, kesin seçim sonucu anlamına gelmiyor.
İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.
Yeni hükümet için 61 sandalye gerekiyor
İsrail Meclisi Knesset’in 120 üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde, 30’dan fazla parti ve liste yarışıyor. Hükümetin oluşumunda partilerin kazanacağı sandalyeler ve koalisyon için sağlayacakları destek belirleyici olacak.
Seçime ilişkin öne çıkan veriler şöyle:
- Meclisteki sandalye sayısı: 120.
- Hükümet kurmak için gereken çoğunluk: En az 61 milletvekili.
- Seçim barajı: Yüzde 3,25.
- Oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısı: 7,3 milyon.
- Seçim öncesi anketlerde barajı aşması beklenen parti sayısı: 11 ila 12.
Son kamuoyu araştırmalarında toplam 14 sandalye kazanması öngörülen, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, olası hükümet arayışlarında kritik bir konumda bulunuyor. Bu sandalye tahmini henüz seçim sonucunu yansıtmıyor.
Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas, mevcut hükümetin değişmesini hedeflediklerini belirterek diğer siyasi gruplara iş birliği çağrısında bulundu. Ortak Liste lideri Yusuf Cebbarin de Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmasını engelleyebilecek bir Meclis çoğunluğuna ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.
Yüksek katılımın ardından karşılıklı açıklamalar
İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı verilere göre, yerel saatle 18.00 itibarıyla seçime katılım yüzde 66,7’ye ulaştı. Komite, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973’ten bu yana aynı saat için en yüksek oranın kaydedildiğini bildirdi.
Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılımına dikkati çekerek destekçilerini sandığa çağırdı ve seçimin “çalınmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu. Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi ise Arap beldelerinde katılımın geçmişe göre arttığını, ancak Yahudi beldelerindeki katılımın daha yüksek olduğunu söyledi.
Seçim günü koalisyon tartışmaları da yaşandı. Ben-Gvir, Netanyahu’nun seçim sonrasında kendisini dışarıda bırakarak Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini ileri sürdü; Netanyahu bu iddiayı reddetti.
Seçimin galibi ve yeni hükümetin yapısı konusunda kesinleşmiş bir tablo bulunmazken, gözler resmî sonuçlara ve partilerin ulaşacağı sandalye sayılarına çevrildi.