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Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek

WhatsApp, yeni beta sürümüyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için bir özelliği daha devreye almaya hazırlanıyor. Yeni özellikle sesler metne dönüştürülürken, kullanıcılar sesli mesajlar içerisinde arama da yaparak aradıklarına ulaşabilecek.

12:10 . 1/05/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yeni bir özelliği daha yayına almaya hazırlanıyor.Sesli mesaj uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için kolları sıvayan geliştiriciler, uygulamanın yeni beta sürümü 23.03.73'te; sesli mesajların otomatik metne dönüştürülmesi özelliğini kullanıma açtı.

Dinleyemeyecekleri durumlarda metne dönüştürebilecek

Bu özellik, istenmeyen durumlarda da kapatabiliyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, kendilerine gelen sesli mesajları dinleyemeyecekleri durumlarda metne dönüştürebilecek. Bu sayede WhatsApp içinde yapılan aramalarda sadece metinler değil, sesli mesajlar da taranabilecek. Kullanıcılar, sesli mesajlar içerisinde yer alan kelimeleri de arama yaparak bulabilecek. Bu sayede WhatsApp içinde yapılan aramalarda sadece metinler değil, sesli mesajlar da taranabilecek. Kullanıcılar, sesli mesajlar içerisinde yer alan kelimeleri de arama yaparak bulabilecek.

#whatsapp
#sesli mesaj
#abd
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