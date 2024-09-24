Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan dünyaya hitabı X gündeminde birinci sırada yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda 14. kez dünyaya hitap etti. Erdoğan'ın Genel Kurul'da dünyaya seslendiği anlarda 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'World Bigger Than 5 (Dünya 5'ten büyüktür)' etiketleri X'in (Twitter) gündeminde dünyada birinci ve ikinci sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaştı.
Erdoğan'ın konuşması için açılan etiketler zirvede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada kendisinin hitabı için açılan 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'World Bigger Than 5 (Dünya 5'ten büyüktür)' etiketleri X (Twitter) platformunda dünya gündeminde birinci sırada yer aldı.