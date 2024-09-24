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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan dünyaya hitabı X gündeminde birinci sırada yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan dünyaya hitabı X gündeminde birinci sırada yer aldı

Muhammet Emre Kömürcü
18:2724/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'nda 14. kez dünyaya hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'nda 14. kez dünyaya hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda 14. kez dünyaya hitap etti. Erdoğan'ın Genel Kurul'da dünyaya seslendiği anlarda 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'World Bigger Than 5 (Dünya 5'ten büyüktür)' etiketleri X'in (Twitter) gündeminde dünyada birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaştı.


Erdoğan'ın konuşması için açılan etiketler zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada kendisinin hitabı için açılan 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'World Bigger Than 5 (Dünya 5'ten büyüktür)' etiketleri X (Twitter) platformunda dünya gündeminde birinci sırada yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. "BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulundu. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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