Instagram'dan reşit olmayan kullanıcılar için yeni uygulama: Ebeveynler kontrol edebilecek

Yapılan pek çok araştırma, sosyal medya kullanımının özellikle genç kullanıcılarda yüksek depresyon seviyelerine yol açtığını ve öğrenme güçlüğüne sebep olduğunu ortaya koyuyor. Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar, halihazırda 13 yaş ve üzerindeki kullanıcıların kaydolmasına izin veriyor.

Instagram​, çocuk​ kullanıcılar için gizlilik​ ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor.

Otomatik dönüştürülecek

Meta, bu yeni uygulamanın ergen kullanıcılar için kimlerin kendileriyle iletişime geçebileceği ve hangi içeriklerle karşılaşacakları konusunda daha güçlü korumalar içerdiğini vurguladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek.

16 yaş altı kullanıcılar bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamak zorunda kalacak.

Getirilen yenilikler nelerdir?

Yeni düzenlemelere göre, "genç hesap" kullanıcılarının hesapları varsayılan olarak gizli olacak.

Bu sayede yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler içeriklerine erişip, onlarla etkileşim kurabilecek.

Kısıtlı mesajlaşma ve otomatik filtreleme

Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılar sadece karşılıklı olarak takip ettikleri kişilerle mesajlaşabilecek. Keşfet ve Reels bölümlerindeki içerikler de gençlere uygun olacak şekilde filtrelenecek; şiddet ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas" içerikler daha az görünecek.

Zaman sınırlaması

"Genç hesapları", gençlere zaman sınırlamaları da getirecek. Günlük 60 dakikalık kullanım süresini aşan gençlere, uygulamadan çıkmaları için bildirimler gönderilecek. Ayrıca, akşam 10 ile sabah 7 arasında hesaplar "uyku moduna" alınacak ; bu süre boyunca gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıtlar verilecek.

Aile denetimi aktifleştirilecek

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek; ayarlarını yönetebilecek veya bu kontrolü çocuklarına devredebilecek. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının hangi içeriklerle ilgilendiğini ve son bir hafta içinde kimlerle mesajlaştığını görebilecek ancak mesajların içeriğine erişemeyecekler.

Instagram'ın yeni kuralları doğrultusunda, ebeveynler çocuklarının uygulamayı hangi zaman aralıklarında kullanabileceklerini belirleyip, belirli saatlerde Instagram’a erişimlerini kısıtlayabilecek.

Edinilen bilgilere göre genç kullanıcılar, yalnızca ebeveynleri izin vermesi halinde bu ayarları değiştirebilecek.

Kurallar nasıl uygulanacak?

Meta, ergenlere yönelik hesapları tespit edebilmek için yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirtti. Bu sistemler sayesinde, yetişkin yaş bilgisiyle kaydolmuş olan ergen kullanıcılar proaktif olarak tespit edilerek, hesapları kısıtlanmış "genç hesaplarına" dönüştürülecek.

KISITLAMALARDAN KAÇILAMAYACAK

Bu yeni düzenlemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri, yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Meta, 18 yaş altı kullanıcıların hesap bilgilerini değiştirerek yeni kısıtlamalardan kaçınmasını önlemek için yapay zeka yardımıyla kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya çalışacak. Yani sahte yaş beyanlarını tespit etmeye çalışacak.

17 Eylül'den itibaren...

Dönüştürme süreci, 2025 yılının başlarında ABD’de başlayacak. İlk aşamada, 17 Eylül’den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki 18 yaş altı kullanıcıların hesapları 60 gün içinde "ergen hesabına" çevrilecek.

Meta'nın açıklamasına göre, Avrupa Birliği'nde bu uygulamanın 2024 sonuna doğru hayata geçmesi planlanıyor.

Türkiye'de ise "genç hesapları" Ocak ayından itibaren kullanıma sunulacak.











