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Teknoloji

Instagram'dan reşit olmayan kullanıcılar için yeni uygulama: Ebeveynler kontrol edebilecek

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni sınırlamalar getirdiğini duyurdu. "Genç hesapları" adı verilen bu yeni düzenleme ile reşit olmayan kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimleri kısıtlanacak. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek ve çocuklar sadece takip ettikleri kişilerle etkileşim kurabilecek. Peki, uygulama ile getirilen diğer yenilikler neler? Kurallar nasıl uygulanacak?

Seren Som
17:41 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Yeni hesaplar 17 Eylül itibariyle ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da devreye girdi.
Yeni hesaplar 17 Eylül itibariyle ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da devreye girdi.

Yapılan pek çok araştırma, sosyal medya kullanımının özellikle genç kullanıcılarda yüksek depresyon seviyelerine yol açtığını ve öğrenme güçlüğüne sebep olduğunu ortaya koyuyor. Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar, halihazırda 13 yaş ve üzerindeki kullanıcıların kaydolmasına izin veriyor.

Instagram​, çocuk​ kullanıcılar için gizlilik​ ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor.

Otomatik dönüştürülecek

Meta, bu yeni uygulamanın ergen kullanıcılar için kimlerin kendileriyle iletişime geçebileceği ve hangi içeriklerle karşılaşacakları konusunda daha güçlü korumalar içerdiğini vurguladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek.

  • 16 yaş altı kullanıcılar bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamak zorunda kalacak.

Getirilen yenilikler nelerdir?

Yeni düzenlemelere göre, "genç hesap" kullanıcılarının hesapları varsayılan olarak gizli olacak.

Bu sayede yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler içeriklerine erişip, onlarla etkileşim kurabilecek.

Kısıtlı mesajlaşma ve otomatik filtreleme

Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılar sadece karşılıklı olarak takip ettikleri kişilerle mesajlaşabilecek. Keşfet ve Reels bölümlerindeki içerikler de gençlere uygun olacak şekilde filtrelenecek; şiddet ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas" içerikler daha az görünecek.

Zaman sınırlaması

"Genç hesapları", gençlere zaman sınırlamaları da getirecek. Günlük 60 dakikalık kullanım süresini aşan gençlere, uygulamadan çıkmaları için bildirimler gönderilecek. Ayrıca,
akşam 10 ile sabah 7 arasında hesaplar "uyku moduna" alınacak
; bu süre boyunca gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıtlar verilecek.

Aile denetimi aktifleştirilecek

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek; ayarlarını yönetebilecek veya bu kontrolü çocuklarına devredebilecek.
Ebeveynler ayrıca, çocuklarının hangi içeriklerle ilgilendiğini ve son bir hafta içinde kimlerle mesajlaştığını görebilecek ancak mesajların içeriğine erişemeyecekler.
  • Instagram'ın yeni kuralları doğrultusunda, ebeveynler çocuklarının uygulamayı hangi zaman aralıklarında kullanabileceklerini belirleyip, belirli saatlerde Instagram’a erişimlerini kısıtlayabilecek.

Edinilen bilgilere göre genç kullanıcılar, yalnızca ebeveynleri izin vermesi halinde bu ayarları değiştirebilecek.

Kurallar nasıl uygulanacak?

Meta, ergenlere yönelik hesapları tespit edebilmek için yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirtti. Bu sistemler sayesinde, yetişkin yaş bilgisiyle kaydolmuş olan ergen kullanıcılar proaktif olarak tespit edilerek, hesapları kısıtlanmış "genç hesaplarına" dönüştürülecek.

KISITLAMALARDAN KAÇILAMAYACAK

Bu yeni düzenlemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri, yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Meta, 18 yaş altı kullanıcıların hesap bilgilerini değiştirerek yeni kısıtlamalardan kaçınmasını önlemek için yapay zeka yardımıyla kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya çalışacak. Yani sahte yaş beyanlarını tespit etmeye çalışacak.

17 Eylül'den itibaren...

Dönüştürme süreci, 2025 yılının başlarında ABD’de başlayacak. İlk aşamada, 17 Eylül’den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki 18 yaş altı kullanıcıların hesapları 60 gün içinde "ergen hesabına" çevrilecek.

Meta'nın açıklamasına göre, Avrupa Birliği'nde bu uygulamanın 2024 sonuna doğru hayata geçmesi planlanıyor.

Türkiye'de ise "genç hesapları" Ocak ayından itibaren kullanıma sunulacak.


Meta'dan Yeni Şafak'a Gazze sansürü: Instagram Haniye paylaşımımızı kaldırarak erişimi kısıtladı

Gazze'de işlenen soykırıma dair yapılan paylaşımlar siyonizm destekçisi İnstagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan Meta tarafından sansürlenmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın Facebook hesabında paylaşılan Gazze içeriklerini "Topluluk Kuralları İhlali" bahanesiyle kaldırarak kısıtlama getirdi. Instagram tarafında ise 31 Temmuz tarihli şehit İsmail Haniye paylaşımımız 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı. Daha öncede Türkiye'nin taleplerine cevap vermeyerek keyfi kaldırmalar yapan Instagram, getirilen kısıtlama ile 8 gün boyunca kapalı kalmıştı. Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan Instagram, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yediden erişime açılmıştı.



#Instagram
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#Denetim
#Çocuk
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