Elon Musk'a kötü haber: X ile ilgili dokuz AB ülkesinde harekete geçildi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bir sonraki insanlı uzay misyonuna kadar odaklanacakları hedefi açıkladı. Atasever, Türkiye'nin uzayda gelişen ekonomik ekosistemden maksimum fayda sağlaması için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve bu süreçte daha iddialı deneyleri hayata geçireceklerini ifade etti.