Albayrak Grubu kurumsal instagram hesabı ayın lideri seçildi

Albayrak Grubu'nun kurumsal Instagram hesabı, Sosyal Marka Endeksi "Social Brands" verilerine göre Ağustos ayında zirveye yerleşti.
'Gündemin nabzını tutmayı ihmal etmiyoruz'
Markaların sosyal medya performansını Social Brand ölçüyor
SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, X ve Instagram’da yer alan 51 binden fazla marka hesabını inceliyor.
Albayrak Grubu hakkında
Grubun 1952 yılında inşaat sektörüyle başlayan yolculuğu, 80’e yakın şirket ve yayın markasıyla, inşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, sanayi, lojistik ve medya başta olmak üzere 20’den fazla sektörde hizmet vererek sürüyor.
Devamlı gelişim, sürdürülebilirlik, yerli ve millî üretim anlayışı ile yolculuğuna devam eden Grup, sayısı 10.000’i aşan çalışanına iş imkânı sunarak büyük ve güçlü bir aile olduğunu gözler önüne seriyor.