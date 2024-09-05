Albayrak Grubu kurumsal instagram hesabı ayın lideri seçildi

“Albayrak Grubu 1952 yılında yola çıkmış ve bugün, 20’den fazla sektörde 80’e yakın şirket ve yayın markalarıyla global bir oyuncu haline gelmiştir. Pek çok başarı köklü bir mirasın doğru temsil edilmesiyle elde edilir. Aslında bizim başarımız bir günün ardından gelen çabanın değil, 71 yıl ve bir gün süren zamanın tam da bu ânda karşılık bulmasıdır. Bu köklü mirastan aldığımız güçle iletişim stratejilerimizi kurgularken tüm işlerimizde hedefimizi hep zirve olarak belirledik.