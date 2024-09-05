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Teknoloji

Albayrak Grubu kurumsal instagram hesabı ayın lideri seçildi

Albayrak Grubu kurumsal Instagram hesabı, bağımsız bir kuruluş olan Sosyal Marka Endeksi “Social Brands” verilerine göre Ağustos ayında kurumsal/holdingler kategorisinde en iyi performansı gösteren marka olarak zirveye oturdu.

12:26 - 5/09/2024 Thursday
Yeni Şafak
Albayrak Grubu'nun kurumsal Instagram hesabı, Ağustos ayında zirveye yerleşti.
Albayrak Grubu'nun kurumsal Instagram hesabı, Ağustos ayında zirveye yerleşti.

Albayrak Grubu'nun kurumsal Instagram hesabı, Sosyal Marka Endeksi "Social Brands" verilerine göre Ağustos ayında zirveye yerleşti.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri,
“Albayrak Grubu 1952 yılında yola çıkmış ve bugün, 20’den fazla sektörde 80’e yakın şirket ve yayın markalarıyla global bir oyuncu haline gelmiştir. Pek çok başarı köklü bir mirasın doğru temsil edilmesiyle elde edilir. Aslında bizim başarımız bir günün ardından gelen çabanın değil, 71 yıl ve bir gün süren zamanın tam da bu ânda karşılık bulmasıdır. Bu köklü mirastan aldığımız güçle iletişim stratejilerimizi kurgularken tüm işlerimizde hedefimizi hep zirve olarak belirledik.

'Gündemin nabzını tutmayı ihmal etmiyoruz'

Hesabımızda şirketlerimizle alakalı güncel gelişmeleri paylaşırken gündemin nabzını da tutmayı ihmal etmiyoruz. Özel tasarım içeriklerimizi özgün paylaşımlarla desteklemeye gayret ediyoruz.

Bu ay 80 bine yakın takipçimizle 11 bin 622 etkileşim aldık. Sosyal medyanın gücünü oldukça farkındayız ve gelecek aylarda da zirvede olmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Grubumuzun temel değerlerini, kurum kültürümüzü ve markalarımızın çatı hesabı olarak ortak paylaşımlarımızı sosyal medya endekslerinde birinci sırada görünür kılmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz”
İfadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarımız;


Markaların sosyal medya performansını Social Brand ölçüyor

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, X ve Instagram’da yer alan 51 binden fazla marka hesabını inceliyor.

Albayrak Grubu hakkında

Grubun 1952 yılında inşaat sektörüyle başlayan yolculuğu, 80’e yakın şirket ve yayın markasıyla, inşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, sanayi, lojistik ve medya başta olmak üzere 20’den fazla sektörde hizmet vererek sürüyor.


Devamlı gelişim, sürdürülebilirlik, yerli ve millî üretim anlayışı ile yolculuğuna devam eden Grup, sayısı 10.000’i aşan çalışanına iş imkânı sunarak büyük ve güçlü bir aile olduğunu gözler önüne seriyor.


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverleri ağırladı.


#Albayrak Grubu
#Esad Sivri
#sosyal medya
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