Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi: 30 farklı kişiliği olacak

New York Times'a konuşan şirket çalışanları, Messenger ve WhatsApp için ChatGPT benzeri sohbet botları da dahil olmak üzere, geliştirilen yeni ürünlere göz atıldığını söyledi.





Şirketin Menlo Park'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth, Ürün Sorumlusu Chris Cox ve kurucu ile CEO Mark Zuckerberg'in yeni projelerle ilgili yorumlarını aldı.





Bir şirket sözcüsü, Meta'nın, kullanıcı fotoğraflarını metin istemleri aracılığıyla değiştirebilen ve mesajlaşma hizmetleri için emoji çıkartmaları oluşturabilen yeni bir Instagram özelliği de olduğunu söyledi.





Meta'da finansal kriz

Duyurular, son aylarda on binlerce işçiyi işten çıkaran ve 2022'de değerinden 80 milyar dolar silinen Meta için zorlu birkaç yılın ardından geldi.





Şirket, tüm ağırlığını sosyal medyadan sanal gerçeklik projesi olan Metaverse'e döndürmek için iddialı bir plan başlattıktan sonra kimlik kriziyle mücadele ediyor.





Meta, meta evrenini geliştirmek için yılda 10 milyar dolardan fazla ayırarak mücadele etmeye devam ederken, Google, Microsoft ve Snapchat gibi rakipleri, üretken yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürerek, yatırımcıların daha fazla dikkatini çekti.





30 farklı kişiliği olacak

Geliştirilen yeni ürün, sosyal platform soruları yanıtlayabilen, tavsiyelerde bulunabilen ve mesaj yazmaya yardımcı olabilen 30 farklı kişilik arasından seçim yapabilecek bir yapay zeka sohbet robotu olarak nitelendiriliyor. Platformda "kendinizi ifade etmenin en iyi yolunu bulmak" için olası çözümler sunabileceğini belirtiyor.









Meta ayrıca Advantage+ gibi, reklamverenlerin doğru kitleleri bulmalarına ve reklamları platformlarında otomatik olarak yerleştirmelerine yardımcı olan araçlara da erişim sağladı. Hatta reklamverenlerin yapay zeka kullanarak reklam oluşturmaları ve test etmeleri için bir yol üzerinde çalışıyorlar.



