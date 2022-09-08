Özgün Dorukhan Toköz sağlık durumu nasıl, maçlarda oynayacak mı?
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Dorukhan Toköz sağlık durumu nasıl, maçlarda oynayacak mı?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Ümraniyespor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan Dorukhan Toköz’in sağlık durumuna ilişkin kötü haber geldi. Teknik hoca Abdullah Avcı, Toköz’ün bundan sonraki maçlara çıkıp çıkmayacağına ilişkin konuştu. Peki Dorukhan Toköz sağlık durumu nasıl, tedavisi ne kadar sürecek? Dorukhan Toköz sezonu kapattı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dorukhan Toköz sezonu kapattı mı? Dorukhan Toköz sakatlığı ne, tedavisi ne kadar sürecek?
Dorukhan Toköz sağlık durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Yunan yıldız Anastosias Bakasetas basın toplantısı düzenledi. Avcı basın toplantısına kötü bir haberle başladı.

Tecrübeli hoca, Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını duyurdu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"Birtakım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik. Dorukhan hem yerli hem her bölgede oynayan jokerimizde ama sezonu kapattı bizim için büyük eksiklik."

26 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağları kopmuş ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

  • Hatırlanacağı üzere milli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde de 6 Ekim 2019'da Alanyaspor 'la oynanan maçta yine dizinden sakatlanmoş ve kıkırdağında kopma meydana geldiği için 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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