Trabzonspor, Ferencvaros maç ile Avrupa'yı feth etmek istiyor

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Groupama Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı?

Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi EXXEN üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenecek.

UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor kadrosunda kimler var?

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.

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Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor maç istatistikler

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

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Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.