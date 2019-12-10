10 Aralık İnsan Hakları Günü: Doğu Türkistan’daki acı gerçekler

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bildiri yayınladı.

Derneğin bildirisinde;

"24 Ekim 1945’te kurulan BM’nin öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde BM “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ve ilan etti. İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuş olup, bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Maalesef BM üyesi olan ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imza atan Çin yönetimi, kendi çıkarlarını insan hakları evrensel beyannamesinin üzerinde tutarak insan haklarını her yönüyle ihlal etmektedir.

OYNAT 00:00 "Babamın hiç suçu yok" Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini ailelerinden ayıran Çin yönetimin zulmü devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde babalarından ayrılan Uygur kız çocuklarının gözyaşı döktüğü görülüyor. Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in 2017'den bu yana 'Terörizmle sert mücadele' adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasi eğitim kamplarında tuttuğu biliniyor. Çinli yetkililer gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tutuyor BiP'te paylaş

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Bir daha asla olmayacak denen, Nazi Kampları 21. Yüz yılda Çin toplama kampları Doğu Türkistan’da ortaya çıkmıştır. 5 milyon masum Doğu Türkistan halkı Çinin toplama kamplarında bin bir çeşit işkence ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Onlar sırf Çinlilerden farklı düşünce, farklı kültür ve inançlara sahip oldukları için kamplara kapatılmış durumdadırlar.

Onlar Türk ve Müslüman oldukları için beyin yıkama gibi işkencelere maruz kalmaktadırlar. Biz Doğu Türkistanlılar, Çinin bu yaptıklarını asla kabul etmeyeceğiz ve şiddetle kınayacağız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. Yıldönümünü kutlamakta olduğu 21. Yüz yılda böyle bir durumla karşı karşıya kalmak insaniyet için yüz karası olarak tarihe geçecektir. Çin aslında Doğu Türkistan’ı işgal ettiği 1949 yılından başlayarak Doğu Türkistan’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinden olan Doğalgaz, petrol ve altın gibi kıymetli maden ve diğer zenginlikleri sömürmeye devam ediyor. Komünist Çin Bununla yetinmeyip bölgedeki yerel halkları dili ve dini inancından uzaklaştırmaya, binlerce yıllık kültür değerlerini ve tarihini yok etmeye çalışıyor. Camiileri yıkıyor, tarihi eserleri yok ediyorlar, Böylelikle Müslüman Türk halkını tamamen yok etmeyi, asimile ederek Çinlileştirmeyi hedefliyorlar.

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Çinin Doğu Türkistan’da yaptıkları kendi ana yasasına, Çin yönetimi tarafından kabul edilen bölge özerklik yasalarına ve en önemlisi BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine Aykırıdır. Dünya devletleri Çin ile olan ticari, siyasi ilişkilerini gözden geçirmeli, Çin mallarını boykot etmeli. İnsan haklarını ihlal eden Çin’in pekinde 2022 yılında yapılacak kış olimpiyatlarını boykot etmesi gerekiyor. İnsan hakları ihlal edilen ülkede uluslararası spor yapmak spor kurallarına Aykırıdır.

Çin Doğu Türkistan’da insan haklarını şiddetli bir şeklide ihlal ediyor. Bölgede insani suç işliyor, biz Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği olarak Çinin bu yaptıklarını asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz ve Çin’i şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda tüm Dünya kamuoyu, İslam işbirliği teşkilatı, BM, AB, ABD ve insanların hak hukuk ve özgürlüğünü savunan tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Çinin işlemekte olduğu insanlık dışı hak hukuk ihlalini durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.