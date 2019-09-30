Esaretin 70. Yıldönümü: Doğu Türkistan'nın dışarısı

Çin'in 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor.

Doğu Türkistan Esaretinin 70. Yıldönümü münasebetiyle STK'lar tarafından Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması düzenlenecek.

Basın toplantısında;

1 Ekim Doğu Türkistan işgalinin 70. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması ve protesto yapılacak. Doğu Türkistan STK’lar öncülüğünde yapılacak olan Basın Açıklamamıza bütün Doğu Türkistan dostları davetlidir.

1949 yılında Çin Rusların işbirliği ile Doğu Türkistan Cumhuriyeti işgal etti. 1 Ekim 1955.yılı Doğu Türkistan’ın adı sözde Sincan Uygur özerk bölgesi diye değiştirildi. Çinliler için bayram sayılan bu kara gün bizim için Doğu Türkistan işgalinin 70.Yıl dönümü olarak hüzün ve matem günüdür.





Halkımız 70 senlik esaret yılları etnik, kültürel ve her türlü soykırım operasyonları, insan hak ve hürriyet ihlalleri, imha ve asimilasyon projelerine maruz bırakıldı. Son 2.5 senedir Doğu Türkistandaki Uygur, kazak, kırgız ve özbek halkları topluca imha ve mankurtlaştırma projesi olan Çin Nazi toplama kamplarında robotlaştırılmaktadır. Kızlarımıza tecavuz, alimler, Aydın bilim adamlarına idam dil , din kültür ve medeniyetimize yasaklar getirilerek İşgal ettikleri Doğu Türkistanın özgür ruhunun 2050 Büyük Çin rüyasına engel olmamasını garantilemek istiyorlar.

OYNAT 00:00 Toplama kampına böyle götürülüyorlar! Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.



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İşbu münasebet ile Güçlünün değil Haklının yanında olan Siz değerli Dava Arkadaşlarımızın bu etkinliğe katılması bizler için güç kaynağıdır.

Nazi kamplarında tutsak 5 milyonu aşkın mahpus ve 40 milyon esir Doğu Türkistanlının sesini kamuya duyurmak bizler için

1 Ekim saat:11:00 de İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde buluşalım.

Tarih: 1 Ekim 2019 Salı Günü

Basın Açıklaması: 11:00

Yer : Çin Konsolosluğu Sarıyer Tarabya

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