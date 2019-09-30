Esaretin 70. Yıldönümü: Doğu Türkistan'nın dışarısı

Doğu Türkistan Esaretinin 70. Yıldönümü münasebetiyle STK'lar tarafından Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması düzenlenecek.
Basın toplantısında;
1 Ekim Doğu Türkistan işgalinin 70. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması ve protesto yapılacak. Doğu Türkistan STK’lar öncülüğünde yapılacak olan Basın Açıklamamıza bütün Doğu Türkistan dostları davetlidir.
- 1949 yılında Çin Rusların işbirliği ile Doğu Türkistan Cumhuriyeti işgal etti. 1 Ekim 1955.yılı Doğu Türkistan’ın adı sözde Sincan Uygur özerk bölgesi diye değiştirildi. Çinliler için bayram sayılan bu kara gün bizim için Doğu Türkistan işgalinin 70.Yıl dönümü olarak hüzün ve matem günüdür.
Halkımız 70 senlik esaret yılları etnik, kültürel ve her türlü soykırım operasyonları, insan hak ve hürriyet ihlalleri, imha ve asimilasyon projelerine maruz bırakıldı. Son 2.5 senedir Doğu Türkistandaki Uygur, kazak, kırgız ve özbek halkları topluca imha ve mankurtlaştırma projesi olan Çin Nazi toplama kamplarında robotlaştırılmaktadır. Kızlarımıza tecavuz, alimler, Aydın bilim adamlarına idam dil , din kültür ve medeniyetimize yasaklar getirilerek İşgal ettikleri Doğu Türkistanın özgür ruhunun 2050 Büyük Çin rüyasına engel olmamasını garantilemek istiyorlar.
İşbu münasebet ile Güçlünün değil Haklının yanında olan Siz değerli Dava Arkadaşlarımızın bu etkinliğe katılması bizler için güç kaynağıdır.
Nazi kamplarında tutsak 5 milyonu aşkın mahpus ve 40 milyon esir Doğu Türkistanlının sesini kamuya duyurmak bizler için
- 1 Ekim saat:11:00 de İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde buluşalım.
- Tarih: 1 Ekim 2019 Salı Günü
- Basın Açıklaması: 11:00
- Yer : Çin Konsolosluğu Sarıyer Tarabya
- Doğu Türkistan STKlar Birliği