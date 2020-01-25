21. yüzyılın vebası

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), dünyayı alarma geçirdi. Virüsün hızlı bir şekilde yayılması, modern çağın vebası endişesine yol açtı. Virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıkarken, 887 kişinin de virüsten etkilendiği bildirildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.

HUBEY DIŞINDA İKİ ÖLÜM

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin Hıbey eyaletinden, diğer kişinin ise Heylonciang eyaletinden olduğu belirtildi. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları “şüpheli” olan kişilerin sayısı ise 1076 olarak açıklandı. Salgından etkilenen 35 hastanın ise taburcu edildiği bildirildi. Yeni tip koronavirüs Çin dışında, ABD, Güney Kore, Japonya, Singapur, Tayland, Hong Kong, Makao, Suudi Arabistan, Vietnam, Avustralya, Nepal ve Tayvan’da da görüldü. Bu ülkelerdeki vakalarla, dünya genelinde vaka sayısı 900’ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü ise, Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını savunuyor.

13 KENTTE ULAŞIM YASAĞI

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de önlemler de giderek genişliyor. Çin basınındaki haberlere göre, virüsün ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde toplu ulaşımın durduğu irili ufaklı kent sayısı 13’e çıktı. Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Böylece salgının başından beri toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

14 GÜN GÖZETİM

Ülkenin finans kenti Şanghay’da ise salgına karşı kentin en sıkı kontrol önlemleri alacağı bildirildi. Hastalığın yayıldığı bölgelerdeki kişiler izole edilecek ve 14 gün gözetim altında tutulacak. Kentteki tüm yol girişlerinde sağlık taramaları yapılacak ve tüm kamusal etkinlikler geçici olarak durdurulacak.

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144 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Çin makamları kesenin ağzını açtı. Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubey makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı.

OYNAT 00:00 Çin'de görülen koronavirüsü dünyayı tehdit ediyor Çin'de ortaya çıkan ve akciğer rahatsızlıklarına yol açan koronavirüsü dünya geneline yayılıyor. Virüsün Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde görülmesi paniğe yol açtı. BiP'te paylaş

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Turistik noktalar kapatılıyor

Çin Seddi

Salgın tehdidine karşı Çin yeni yılına yönelik tüm etkinliklerinin iptal edildiği ülkede, pek çok turistik noktanın da kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin alametifarikalarından biri olan Çin Seddi’nin bir bölümünün de bu kapsamda kapatılacağı bildirildi. Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, ‘Kuş Yuvası’ olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu’nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan eğlence merkezi Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı. Pekin’deki en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile kentteki Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesinin de bugünden itibaren ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.

Araştırma ekibi kuruldu

Fotoğraf: Arşiv

Çin, yeni tip koronavirüsün kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ulusal Sağlık Komisyonu ve çeşitli departmanlarla oluşturduğu araştırma ekibi, virüsün izini, bulaşıcılığını, tespit yöntemlerini, genetik evrimini araştıracak ve aşı geliştirilmesi yönünde destek verecek. Araştırma ekibine, ülkede 2003’te patlak veren şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınına karşı mücadelesiyle tanınan Bilim Adamı Cong Nanşan liderlik edecek.

OYNAT 00:00 Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor. BiP'te paylaş

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Bir haftada hastane inşa edecek

Hastane inşaatı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, 2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşa edileceğini de duyurdu. Pekin’de 2003’te bir haftada inşa edilen hastanenin kopyası olacağı belirtilen açıklamada, yeni hastanenin tasarım planlarının tamamlandığı kaydedildi. İnşası 3 Şubat’tan önce tamamlanacak hastanenin 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirildi.

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Askeri personel Vuhan’da

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Merkezi Askeri Komisyonunun talimatıyla yeni tip koronavirüs salgını altındaki Hubey eyaletinin Vuhan kentinde, 40 askeri sağlık personeli Akciğer Araştırma Hastanesi’nde görevlendirildi.

Virüse ait ilk kareler



2019-nCoV adı verilen virüs

Öte yandan Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji bölümünden araştırmacılar 2019-nCoV adı verilen virüse ait kareleri kamuoyuna sundu. Elde edilen ilk bulgular ışığında virüsün genetik yapısı, SARS (akut solunum yolu sendromu) ve MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ile benzeşiyor.



