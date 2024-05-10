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e-YÖKDİL 2024/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, -YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki e-YÖKDİL 2024/2 sınavı ne zaman yapılacak?

11:23 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 11:26 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 ne zaman?
ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 ne zaman?

e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

e-YÖKDİL 2024/2 sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 09 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

e-YÖKDİL 2024/2 sınavı ne zaman yapılacak?

12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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#ÖSYM
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