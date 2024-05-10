e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
e-YÖKDİL 2024/2 sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 09 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
e-YÖKDİL 2024/2 sınavı ne zaman yapılacak?
12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.