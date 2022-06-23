​23 bin TL'ye kabus gibi tatil: Her yer fare ve böcek dolu.

Taylandlı bir kadın, tatil bölgesi Pattaya'da lüks bir villada 2 gece konaklama için 47.000 baht (23 bin TL) ödedi, ancak konaklama, aile eşiği geçtiği andan itibaren bir felakete dönüştü.

Solucanlar, fareler ve hamamböcekleriyle dolu tatil evi, bir ailenin Pattaya'daki rüya tatilini bir kabusa dönüştürdü.

"GİDERLERİ KAPATIN"

Evi kiralayan Primnapaphas Aite, "Ev sahibini aradığımızda bize hizmetçisini göndereceğini ve sorunların çözüleceğini söyledi. Evin hizmetçisi ise sabah geleceğini ve problemlerle ilgileneceğini iletti. Onlarca böcek ve fareyle baş başa kaldık. Klimanın çıkardığı sorunlar için aradığımız teknisyenler de o gece gelmediler" detayını paylaştı. Ertesi sabah ev sahibi ailenin yanına geldi ancak sunduğu tek çözüm banyodaki giderlerin üzerini bezle kapatmak oldu. "Böceklerin bu şekilde eve giremeyeceğini söyledi ama bu bir şeyi değiştirmedi" diyen Aite'nin iddiasına göre her şey daha da kötü oldu ve böceklerin sayısı arttı.

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"HAYATIMIZIN EN KÖTÜ GÜNÜ"

İyi zaman geçirmek ve dinlenme hayalleri kuran aile yaşadıkları 2 günü hayatlarının en kötü günü olarak tanımlıyor. Primnapaphas Aite, “Tüm bu yaşadıklarımı Facebook’ta paylaşmamın sebebi insanların buradan uzak durmasını istemem. Tüm bu yaşananlardan sonra kimse bizden özür dilemedi. Bu yüzden herkesin yaşadıklarımızı öğrenmesini istiyorum” dedi.

Talihsiz kadının paylaşımı sosyal medyada viral olduktan sonra villayı aileye kiralayan ajans, Primnapaphas ile iletişime geçerek inceleme gönderisini kaldırması halinde ona 3 bin baht (yaklaşık bin 500 TL) indirim teklif etti. Aile ise bu teklifi reddetti ve paylaşımını silmeyeceğini söyledi.