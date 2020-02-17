Tatil kabusa dönüştü: Geceliği 3 bin dolarlık karantina

Kruz gemilerinde tatil yapmak için yola çıkan turistler karantina altında.

Hızla yayılan Koronavirüs salgını, deniz yolculuğu turlarını kabusa dönüştürdü.

Japonya’nın Yokohama kenti limanında 2 bin 666 yolcusu ve 1045 kabin görevlisi ile, 5 şubat tarihinden bu yana karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan yolcuların tatilleri zehir oldu.

İçinde Koronavirüslü 286 yolcu taşıyan Dimaond Princess isimli kruz gemisi günlerdir karantina altında, Japonya'nın Yokohama şehir limanında bekletiliyor. Japon Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre gemideki 67 kişide koronaviürs testlerinin poizitif çıkmasıyla toplam virüslü hasta sayısı 286'ya yükseldi.

Birkaç kişide virüs tespit edilmesinden sonra karantina altına alınan gemide yolcular haftalardır karaya ayak basamıyor. Son olarak gemideki 400 ABD vatandaşının tahliye edileceği açıklandı.

Kabus gibi tatil

Kruz gemisinde güzel bir tatilin hayalini kuran turistler karantina nedeniyle gemiden karaya ayak basamıyor. Odalarında vakit geçirmek zorunda kalan turistler yakın temastan kaçınmaları sebebi ile de geminin ortak kullanım alanlarında oldukça az zaman harcıyor. Gemideki bazı turistler Twitter hesaplarından odalarına gönderilen yemek, maske dezenfekte ilaçlarının fotoğraflarını paylaşıyor.

#day7 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #diamondprincess he got bored and hate N95. We play some game with him #hanginthereprincess #decktime pic.twitter.com/Ixo5WjqeHd — Yardley Wong (@yardley_wong) February 11, 2020

船員が手の消毒を促します。

The employee calls on the passenger to disinfect the hand.#ダイヤモンドプリンセス #DiamondPrincess #CoronavirusOutbreak #Quarantine pic.twitter.com/iGvhoOMhdg REKLAM February 10, 2020

Ücretler geri ödenecek

Gemide bir haftalık bir tatil 12 ila 16 bin tl arasında değişiyor. Tayland, Çin , Japonya ve Hong Kong rotasyonuna sahip turlardan birine katılan turistler geceliği 800 ve 3 bin dolar arasında değişen bir ücret ödüyor. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle Diamond Princess’in bağlı oduğu Princess Group misafirlerine ödedikleri ücretleri iade etme taahhüdünde bulundu.

Koronavirüsten etkilenen bir başka yolcı gemisi MS Westerdam ise 5 ayrı ülkenin limanı tarafından reddedildi. 2 bin 257 yolcu taşıyan gemi son olarak Kamboçya'da yanaşma izni alabildi. Geminin yolcuları geçtiğimiz cuma günü Kamboçya'da çiçeklerle karşılandı. Yolcuları karşılayan kişiler arasında Kamboçya Başbakanı Hun Sen de vardı. Yolcular arasında Koronavirüs semptomları görülmese de bütün yolcular sağlık taramasından geçirildi.

Altı ülkeden ret

Gemi Filipinler, Tayvan , Hong Kong , Malezya, Tayland ve Japonya tarafından reddedilmişti. Holland American Lines’a bağlı turist gemisi son olarak 1 Şubat'ta Hong Kong limanına yanaşmıştı.

Tıbbi malzeme eksikliği ve hasta olan insanların tahliye edilmesi gibi zorlukları bulunması sebebiyle günlerce süren gemi yolculuklarında virüs ve mikropların kolay taşınabileceği ve yayılabileceği düşünülüyor.

Yolcu indirmek yasak

Kruz gemilerindeki tehlike nedeniyle Hong Kong şehrin yolcu limanlarının kapatılması emrini verdi. Öte yandan kruz gemilerinin yüzde 90’ına sahp olan Cruise Lines International Çin’den yolcu alımını yasakladı. Şirket ayrıca yakın zamanda Çin’de bulunmuş turistleri de turlara kabul etmeme kararı aldı.

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