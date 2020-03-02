33 gün aralıksız çalışan doktor öldü

Adının Cong Cinşing (Zhong Jinxing) olduğu belirtilen 32 yaşındaki doktorun Çin’in güneyinde bulunan Hong Kong yakınlarındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 33 gün arayla mesai yaptığı ve geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Çin’de koronavirüsle mücadele kapsamında ölen doktor sayısı 8’e ulaştı. Ülke genelindeki virüse bağlı can kayıplarının sayısı ise 2 bin 872’ye çıktı. Vaka sayısının 79 bin 824’e çıktığı, taburcu edilenlerin sayısının ise 41 bin 625’e yükseldiği kaydedildi.

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