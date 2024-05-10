850 kişiye 1 tuvalet

UNICEF Sözcüsü James Elder, Refah kentine düzenlenecek askeri bir operasyonun tüm yetkililer tarafından endişe ile karşılandığına dikkat çekti. Elder, "Refah bir çocuk şehri. Gazze'deki kız ve erkek çocukların yarısından fazlası Refah'ta yaşıyor. Eğer güvenliği -Uluslararası İnsani Hukukun söylediği gibi- bombardımandan korunma, temiz suya, yeterli gıda, barınma ve ilaca erişim olarak tanımlarsak, o zaman Gazze Şeridi'nde gidilecek güvenli hiçbir yer yok” diye konuştu.

Refah'ta 700 bin çocuğun yaşadığı biliniyor. Bölgedeki zor koşulların altını çizen Elder, “Refah'ta yaklaşık her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Duşlarda ise durum dört kat daha kötü. Yani her 3 bin 500 kişiye bir duş düşüyor. Ailelere taşınmaları söylenen bölgelerde durum şaşırtıcı biçimde çok daha kötü” ifadelerini kullandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler yetkilileri, İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişinin Refah'tan ayrılarak Han Yunus ve kıyı bölgelere geçtiğini belirtti.