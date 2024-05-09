|
Dünya

Suriye: Şam'ı hedef alan İsrail füzeleri düşürüldü

Suriye, başkent Şam'ın kırsal bölgesini hedef alan İsrail'e ait füzelerin düşürüldüğünü duyurdu. Saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedilirken, İsrail'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

13:04 - 9/05/2024 Perşembe
IHA
Şam'ı hedef alan İsrail füzeleri düşürüldü
Şam'ı hedef alan İsrail füzeleri düşürüldü
Suriye, başkent Şam'ın kırsal bölgesini hedef alan İsrail'e ait füzelerin düşürüldüğünü duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in yerel saatle 03.20 sıralarında Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ın kırsal bölgesindeki bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait füzelerin bir kısmını düşürdüğü, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.


İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.


#Suriye
#İsrail
#füze
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir baraj doluluk oranı DSİ 9 Mayıs rakamları