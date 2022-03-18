Dünya AB delegasyonun ücret operasyonu yargıya takıldı
AVRUPA

AB delegasyonun ücret operasyonu yargıya takıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun çalıştırdığı Türk işçilerin ücretlerini düşürmesi yargıdan döndü. Delegasyonda çalışan işçiler, avro cinsinden aldıkları ücretlerinin tek taraflı olarak Türk Lirasına dönüştürülerek ücretlerinin düşürülmesi sonrası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AB delegasyonun ücret operasyonu yargıya takıldı
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi yapılan iki işyerinde 200’e yakın ‘yerel personel’ istihdam ediliyor.

TL’YE ÇEVRİLİP DÜŞÜRÜLDÜ

Avro cinsinden ücretleri belirlenen bu işçilerin ücretleri tek taraflı ve hukuka aykırı bir uygulamayla Türk lirasına dönüştürülerek zaman içerisinde düşürüldü. Ücretleri düşürülen 78 işçi Ankara İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme işlemi hukuksuz buldu.

  • İşçilerin ücretlerinin avro olarak hesaplanıp ödenmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme her bir işçiye çeşitli miktarlarda ücret farkı alacağının ödenmesine karar verdi. Yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından da onandı.

Diplomatik güvencelere sahip olmayan yerel işçiler sosyal güvenlik konusunda Türkiye mevzuatına, diğer çalışma şartları bakımından da Türk iş mevzuatına tabi.

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