​AB delegasyonun ücret operasyonu yargıya takıldı

Hayat

Tarihimize altın harflerle yazdığımız Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı bir kez daha saygıyla anılıyor. Bu kapsamda bir televizyon programına katılan Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Bazı kesimlerin öne sürdüğü gibi Alman komutanların değil, tamamı ile Türk komutanların savaştığını dile getiren ünlü tarihçi, "Âkif’in yazdığı Çanakkale şiirinde, yani şehitlerin ardından yazdığı mersiye için dönemin en önemli insanlarından bir tanesi 'Allah’ın şairleri de vardır' demiştir. Bu çok önemli bir şey. Şarkta da garpta da böyle bir abide yok" ifadelerini kullandı.



