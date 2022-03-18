Avrupa Birliği ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 178,2 milyar avroya, ithalatı da yüzde 52,4 yükselerek 214,2 milyar avroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı ocak ayında 36 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 yükselişle 199,5 milyar avro, ithalat da yüzde 44,3 artışla 226,7 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 27,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerinin farklı ülkelere ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,4 milyar avro ile ABD, 23,3 milyar avro ile Birleşik Krallık, 16,2 milyar avro ile Çin, 12,9 milyar avro ile İsviçre, 7,1 milyar avro ile Rusya ve 6,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

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AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50 milyar avro ile Çin, 21,8 milyar avro ile ABD, 19 milyar avro ile Rusya, 13,8 milyar avro ile Birleşik Krallık, 10,4 milyar avro ile Norveç, 10,3 milyar avro ile İsviçre ve 8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

FOTOĞRAF 21 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı. Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü. Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları.. Almanya yüzde 5,1 Fransa yüzde 3,3 İspanya yüzde 6,2, İtalya yüzde 5,1 Hollanda yüzde 7,6 Belçika yüzde 8,5 Polonya yüzde 8,7 Çekya yüzde 8,8 Estonya yüzde 11 Litvanya yüzde 12,3 Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu. Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor. Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları.. BiP'te paylaş

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