AB'den samimiyetsiz çağrı: İsrail'in önlem almasını istedi

AB Filistin Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim birimlerindeki fanatik Yahudilerin son zamanlarda Filistinlilere ve onlarla dayanışma içindeki insan hakları savunucularına karşı uyguladığı şiddetin endişe verici olduğu ifade edildi.

İsrail makamlarına "yerleşimci şiddetini önlemesi" çağrısı yapılan açıklamada, "Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, İsrailli yetkililer, Filistinlileri ve mülklerini yerleşimci şiddetine karşı korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır." ifadelerine yer verildi.

İşgalci Yahudilerin çoğu silahlı

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

REKLAM

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

OYNAT 00:48 İşgalci İsrail Polisi tekerlekli sandalyeye bağlı olan Filistinli'ye yüksek basınçta su sıktı İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı önünde 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğa ağır şiddet uygulayıp çenesini kırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğa uygulanan şiddete tepki gösteren Filistinliler de, İsrail polisinin hedefi oldu. İşgalci polisler, tepki için toparlanan ve tekerlekli sandalyeye bağlı Filistinli bir kadının da aralarında bulunduğu kalabalığa yüksek basınçta su sıktı.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'te beş Filistinliyi gözaltına aldı



