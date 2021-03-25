AB liderlerinin gündemi Türkiye: Gümrük Birliği ve göç anlaşmasını görüşecekler

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla düzenlenecek AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor. AB zirvesi, Avrupa'da son dönemde Kovid-19 vakalarının yeniden artış eğilimine girmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek ve 2 gün sürecek.

Zirvede, AB’nin Türkiye ile ilişkisi, Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Doğu Akdeniz konuşulacak.

Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin finansmanının devam etmesi için finansal bir plan ve diplomatik görüşmelerin artırılması gibi konular ele alınacak.

AB liderlerinin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve 2016 tarihli göç mutabakatının yenilenmesi görüşmelerini başlatmak üzere Avrupa Komisyonu'na yetki vermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden da zirveye katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, zirvenin ilk gününde AB liderleri ile görüşecek. Beyaz Saray, Biden’ın zirvede ABD-AB ilişkilerini, salgınla mücadele, iklim değişikliği, Çin ve Rusya konularını ele alacağını açıkladı.

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