Dünya Macaristan Dışişleri Bakanı AB Türkiyeye söz verdiği 6 milyar euroyu ödemeli
AVRUPA

Macaristan Dışişleri Bakanı: AB Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar euroyu ödemeli

Türkiye ile iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu ve AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğuna dikkat çeken Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesine vurgu yaparak, “Türkiye'ye söz verilen 6 milyar euro ödenmeli" dedi.

Haber Merkezi AA
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

"AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır"

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli" diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

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