AB Suriyeli hava yolu şirketine yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli özel hava yolu şirketi Cham Wings’e uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı. Söz konusu yaptırım, aralık ayında, şirketin yasa dışı göçmenleri Belarus’a taşıyarak AB’nin sınırlarının tehdit edilmesine destek verdiği iddiasıyla konulmuştu. Cham Wings, daha önce Esed’in yürüttüğü iç savaş sebebiyle ABD tarafından kara listeye alınmış ve yaptırımların hedefi olmuştu. Şu anda çoğunlukla Orta Doğu’daki destinasyonlara hizmet veren havayolunun Avrupa’daki bazı noktalara da uçmaya başlayabileceği belirtildi.