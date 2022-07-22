AB Suriyeli hava yolu şirketine yaptırımları kaldırdı

İspanya'da alevlerin ortasında kalan itfaiyecilerin yangına müdahale anları

İspanya'da itfaiye güçleri, ikisi kuzeybatı Galiçya'da olmak üzere dokuz yangınla mücadele ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, itfaiye erlerinin etrafını saran alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı. Kısmen kontrol sağlanan yangınlar nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi. 40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.